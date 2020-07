WRC 9 dévoile son Edition Deluxe et son bonus de précommande exclusif

Lesquin, le 8 juillet 2020 – NACON et le studio KT Racing sont heureux de dévoiler le bonus de précommande et le contenu de l’édition Deluxe Digitale de WRC 9, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, attendu pour le 3 septembre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Epic Games Store pour PC, puis sur PlayStation®5, Xbox One Series X et Nintendo Switch à une date ultérieure.

WRC 9 : édition Deluxe Digitale – Le plein de contenu officiel L’édition DeluxeDigitale de WRC 9 regroupe tous les éléments dont les fans peuvent rêver pour une immersion totale dans l’expérience WRC. En plus du jeu de base, les joueurs les plus impatients disposeront d’un accès anticipé 48h avant sa sortie, soit dès le 1er septembre prochain. Cette édition digitale exclusive comprend également un abonnement de 3 mois à WRC +, la plateforme vidéo officielle du Championnat, permettant de visionner toutes les étapes de la saison en direct, mais aussi de profiter d’analyses d’experts, de portraits de pilotes, et bien plus encore. Enfin, 3 DLCs viennent compléter l’édition Deluxe Digitale de WRC 9 avec toujours plus de contenus officiels : Un véhicule supplémentaire – L’incontournable Toyota Corolla WRC, championne du monde en 1999, qui affiche le résultat impressionnant de 95% de podiums sur les courses où elle s’est engagée. Une véritable icône passée entre les mains des pilotes les plus prestigieux ! Une super spéciale – La Super Spéciale Stage de Barcelona, l’une des plus techniques de la saison, en plein cœur de la ville de Barcelone. Très étroite et dotée de nombreux virages, elle requiert une concentration extrême. Une longueur d’avance – Débutez le mode Carrière de WRC 9 avec un staff plus expérimenté pour booster le début de votre parcours de pilote professionnel. Bonus de précommande – L’Audi Quattro A2 dans les starting blocks !

Voiture emblématique des années quatre-vingt, l’Audi Quattro A2 est l’une des plus populaires de sa décennie. Double championne du monde Pilotes et Constructeurs en 1984, elle est la star incontestée des Groupes B. Les joueurs ayant précommandé WRC 9 auront le plaisir de prendre le volant de cette voiture mythique pour revivre certains des plus grands moments du WRC ! Reproduite à la perfection, l’Audi Quattro A2 sera pour les fans un challenge et un plaisir supplémentaire à savourer sans modération.

WRC 9 est désormais disponible en précommande sur Xbox One

et Epic Games Store pour PC.