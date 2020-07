13 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec Superhot: Mind Control Delete qui arrivera bien sur Nintendo Switch.

La sortie Steam est prévue pour la semaine prochaine, mais le jeu arrivera plus tard sur la console hybride de Nintendo.

Rainswept est annoncé sur Nintendo Switch pour le 24 juillet pour $9.99 / €9.99. Si vous précommandez le jeu, vous aurez une promotion de -10%.

Adventures of Chris arrivera lui sur l’eShop de la console hybride en fin d’année.

En avril, après l’échec critique retentissant, 2K a pris la décision d’annuler WWE 2K21. Cependant, comme prévu, l’éditeur a dévoilé son remplaçant qui arrivera le 18 septembre sur PC, PS4, One, Nintendo Switch et Stadia.



Nous constations que le jeu est résolument tourné vers l’arcade et le ton est résolument exagéré. Le style graphique n’est pas sans nous rappeler les NBA 2K Playgrounds. C’est tout à fait normal puisque le studio en charge de WWE 2K Battlegrounds n’est autre que Saber Interactive. Tout comme pour les NBA Playgrounds, cette nouvelle version de WWE se veut convivial, simple, colorée et fun. De plus, des superstars du catch seront modéliser pour le plus grand plaisir des fans. 2K promet également des éléments de gameplay plus exigeants pour les amateurs de catch. Lors de l’annonce, le studio a également tenu à adresser un message aux fans déçus par l’expérience WWE 2K20 et parle également de l’avenir de la franchise en commençant par remercier les joueurs pour leurs commentaires sur WWE 2K20. De plus, à la demande de ces derniers, 2K annonce que les serveurs de WWE 2K19 resteront encore actif quelques temps. De plus, 2K annonce un renfort de taille pour Visual Concepts, puisque Patrick Guilmore a été recruté en qualitié de Producteur Exécutif. Le monsieur a travaillé sur des jeux comme Disney’s Aladdin sur SEGA, ou encore des franchises comme Killer Instinct ou encore Medal of Honor. Voici un extrait du communiqué de presse de 2K concernant ses éléments:

” […] Nous avons également entendu vos demandes pour que les serveurs WWE 2K19 fonctionnent; ils resteront actifs pour le moment.

Tout cela étant dit, nous vous entendons et nous savons que vous voulez plus de la franchise, alors voici ce que nous allons faire: nous appliquons ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K avec un accent renouvelé sur la qualité et l’amusant. Dans le cadre de cet engagement, nous étendons le calendrier de production et ne publierons pas de jeu de simulation WWE 2K en 2020. Nous voulons nous assurer que l’équipe de développement de Visual Concepts peut créer un excellent jeu qui divertira les vétérans de la WWE 2K, ainsi que les nouveaux venus qui souhaitent grimper dans les cordes et monter dans le ring pour la toute première fois.

Nous avons recruté Patrick Gilmore pour servir de nouveau producteur exécutif et diriger ces efforts chez Visual Concepts. Patrick a plus de 25 ans d’expérience dans les jeux vidéo, remontant jusqu’à Disney’s Aladdin sur Sega Genesis, et incluant des franchises comme Killer Instinct, Medal of Honor et, plus récemment, Amazon’s New World. Il supervisera le développement de WWE 2K, et vous entendrez plus de lui et de l’équipe dans les mois à venir. […]”

Vous l’aurez compris, sur le papier, 2K a appris de ses erreurs et veut revenir plus fort avec WWE 2K22. L’avenir nous le dira. En attendant, rendez-vous le 18 septembre pour WWE 2K Battlegrounds.

Le monde de la WWE est votre Battleground. Vivez une toute nouvelle forme d’action arcade agressive qui dépasse toutes les limites en incarnant vos Superstars et Légendes de la WWE préférées. Combattez dans des environnements exotiques et interactifs dans le monde entier et participez à vos types de matchs préférés tels que Steel Cage, Royal Rumble et plus encore avec d’innombrables manœuvres exagérées, capacités spéciales et bonus dévastateurs ! Mauro Ranallo et Jerry “The King” Lawler appellent au carnage ! Êtes-vous prêt à entrer dans le Battleground ?

Luttez sans retenue !

Incarnez vos Superstars et Légendes de la WWE préférées au cours d’affrontements dans un pandémonium débridé, déstabilisant et agressif ! Réalisez des coups sans limites et utilisez vos capacités spéciales pour anéantir votre adversaire dans des environnements interactifs !

Combattez dans le monde entier !

Jouez à un tout nouveau mode histoire raconté à travers des planches de bande dessinée originales aux côtés de Paul Heyman et Stone Cold Steve Austin et menez la recherche des prochaines Superstars de la WWE ! Incarnez de nouveaux personnages uniques et hauts en couleur et affrontez des Superstars de la WWE bien établies pour tester votre courage et prouver vos capacités tout en débloquant de nouveaux personnages et Battlegrounds pendant votre aventure !

C’est votre Battleground !

Vivez votre propre expérience WWE 2K Battlegrounds grâce à des éléments personnalisables qui vous permettront de créer, personnaliser et modifier vos propres personnages et Battlegrounds originaux !

De nombreux types de matchs différents !

Bataillez dans une sélection de vos types de matchs préférés dans l’euphorie et les rebondissements incroyables, tels que les matchs Steel Cage, Royal Rumble, Fatal Four Way et le tout nouveau Défi Battlegrounds !

Affrontements en réseau local et en ligne !

Participez à des tournois en ligne ou revendiquez votre titre de King of the Battleground et survivez à la mêlée en ligne contre des joueurs du monde entier ! Combattez également en multijoueur local et dominez vos amis !

On passe à Bossgard qui arrive le 15 juillet sur Nintendo Switch:

Road to Guangdong sortira lui le mois prochain pour €24.99 sur l’eShop et €29.99 en version physique. Le jeu très narratif ne semble pas sortir dans notre langue…

Annoncé il y a peu, 圣女战旗 Banner of the Maid sortira le 12 août sur l’eShop.

Pour retrouver la lumière du village, la fille se dirige vers la tour. Nevaeh sortira le 25 septembre sur Nintendo Switch et Pc via Steam.

Un village lumineux et serein

Un jour, une lampe de rue dans le village s’éteint un par un.

À ce rythme, la lumière disparaît du village et est enterrée dans l’obscurité, de sorte que la fille se dirige vers la tour à l’extérieur du village.

Une tour qui contrôle la lumière de la ville

À l’intérieur de la tour se trouve un papillon brillant.

Pour allumer le village avec des lumières papillon, la fille vole le papillon et s’enfuit.

La reine de la nuit qui gardait la tour a tenté de tuer la fille qui a volé le papillon,

Après de nombreux virages, la jeune fille s’échappe de la tour.

Mais l’absence d’un papillon coupe toute la lumière de la tour.

Le village a été englouti par l’obscurité par la disparition de toutes les lumières.

Seules les ombres, et non les humains, circulent dans les rues.

La fille embarrassée se dirige vers la tour pour retourner le papillon.

Le chemin menant au sommet de la tour, où le papillon était piégé, a disparu à cause de l’obscurité déjà épaisse.

La jeune fille pourra-t-elle retourner le papillon et éclairer le village?

Ultra Hat Dimension est un jeu de réflexion autour d’adorables chapeaux. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 17 juillet pour $4.99 / €4.99.

Le pouvoir des Chapeaux vous contraint à éviter les coups !

Ultra Hat Dimension est un jeu de réflexion autour d’adorables chapeaux qui exposent ceux qui les portent à être roués de coups. Le hic, c’est que le joueur ne peut frapper personne ; il lui faut utiliser le pouvoir des chapeaux pour en convaincre d’autres de frapper à sa place. Trouve et neutralise le Spluff responsable de tout ce chaos !

Explore les différents niveaux du majestueux palais du Spluff pour mettre la main sur ton ennemi juré et le vaincre !

Caractéristiques :

Quatre types de chapeaux superbement pixelisés

Charmante musique

Une bataille épique de boss, assortie d’une énigme

Miner Meltdown arrivera sur Nintendo Switch via l’eShop cet été (sans plus de précision).

Maîtrisez la voie du boomerang et découpez en rondelles vos amis dans ce jeu multijoueur frénétique. Incarnez vos aliments favoris tout en grillant, congelant ou tranchant tous ceux qui se dressent sur votre route. Devenez ceinture noire en Boomerang Fu ! Le jeu arrive sur Nintendo Switch le 13 août pour $14.99.

MULTIJOUEUR LOCAL CHAOTIQUE

Passez vos amis à la moulinette lors de matchs rapides pouvant accueillir jusqu’à 6 joueurs simultanément. Parfait pour les soirées !

CUMULEZ LES POUVOIRS

Utilisez des pouvoirs plus ridicules les uns que les autres, comme des boomerangs explosifs, des déguisements ou bien de la télékinésie. Il ne vous reste plus qu’à les associer pour former des combinaisons monstrueuses !

COMMANDES INTUITIVES

Pour pulvériser vos adversaires, vous n’aurez besoin que d’un stick analogique et de trois boutons. Tout le monde peut y jouer, mais les joueurs les plus doués pourront passer des heures à maîtriser les techniques avancées de cet art martial oublié. Parez les attaques, rappelez les boomerangs à terre, donnez un léger effet à vos lancers pour passer les coins et devenez le plus dangereux des assassins au boomerang.

PLUS DE 30 ARÈNES

Découvrez un monde comestible à travers 30 arènes dédiées au kung-fu, chacune remplie d’outils et de pièges uniques. Sautez sur des plateformes mouvantes et dissimulez-vous dans la végétation luxuriante. Déclenchez des murs mouvants pour écrabouiller vos adversaires. Faufilez-vous entre des rouleaux à pâtisserie géants et rendez gloire au Roi Grille-Pain.

JOUEZ EN ÉQUIPE

Unissez vos forces avec vos amis pour vous mesurer à des adversaires IA impitoyables. Ou bien affrontez-vous pour le légendaire boomerang d’or dans un mode de jeu alternatif chaotique.

Entergram annonce la sortie de Aikano: Yukizora no Triangle et Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase: Curious Queen sur Nintendo Switch.

Aikano ~Yukizora no Triangle~ et Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase ~Curious Queen~ sortiront sur 29 octobre sur la console hybride pour ¥3,080 et ¥2,750 Uniquement sur l’eShop. Des versions Ps4 sont prévues, avec édition physique.