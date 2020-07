Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The World Ends With You -Final Remix-

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 2 au 8 juillet 2020).

Cette semaine encore, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics est devant Animal Crossing: New Horizons au classement et prend la première place, mais cette semaine, eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 est deuxieme rien qu’avec les précommandes lancée jeudi! En un jour, il est devant sans être sorti, et son édition limitée est dixième. Un succès semble se dessiné pour la semaine prochaine, sur l’eShop comme en physique.

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./01. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

02./20. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami) [09.7.2020]

03./02. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

04./07. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

05./08. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

06./13. – Agent A: A Puzzle in Disguise (YAK) [29.8.2019] (actuellement en promotion à – 93%)

07./09. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

08./11. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

09./12. – Minecraft Dungeons (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

10./New. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 Powerful Edition (Konami) [09.7.2020]

11./16. – Ultimate Chicken Horse (Clever Endeavour Games) [25.9.2018] (était en promotion à – 40%)

12./12. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

13./19. – Trouble Days (qureate) [09.7.2020] (était en promotion à – 15%)

14./New. – Superliminal (Pillow Castle) [07.7.2020] (actuellement en promotion à – 20%)

15./New. – Paper Mario: The Origami King (Nintendo) [17.7.2020]

16./17. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

17./00. – No Reload Heroes (Forever Entertainment) [19.12.2019] (actuellement en promotion à – 90%)

18./15. – Jannovi Mahjong Online (Winlight) [08.2.2018] (était en promotion à – 89%)

19./00. – The World Ends With You -Final Remix- (Square-Enix) [27.9.2018] (actuellement en promotion à – 50%)

20./New. – Catherine: Full Body (Atlus) [02.7.2020]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./02. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

02./04. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

03./03. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

04./00. – Journey to Kreisia (Kemco) [01.6.2016] (actuellement en promotion à – 50%)

05./05. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

06./07. – Maison de Maou (mebius) [06.8.2014] (était en promotion à 300 Yen, au lieu de 864 Yen)

07./01. – Bike Rider DX2: Galaxy (spicysoft) [18.12.2013] (était en promotion à 100 Yen, au lieu de 500 Yen)

08./06. – EarthBound (Nintendo, Nintendo 3DS Virtual Console) [04.3.2016]

09./09. – Pokémon Dream Radar (The Pokémon Company) [23.6.2012]

10./00. – Chronus Arc (Kemco) [19.8.2015] (actuellement en promotion à – 50%)