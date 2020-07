Vinsmoke Judge en vidéo dans One Piece : Pirate Warriors 4

Je vous propose une vidéo du deuxieme personnages en DLC du Season Pass de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4), qui comprendra neuf personnages. Vinsmoke Judge, patriarche de la famille Vinsmoke et leader du Germa 66, arrivera dans le courant de l’été sur tous les supports.

Les autres personnages annoncés pour le moment sont Charlotte Cracker et Charlotte Smoothie.

Description de Vinsmoke Judge (source onepiece.fandom.com):

Vinsmoke Judge, également connu sous le nom de Garuda (怪鳥 Garūda), est le patriarche de la Famille Vinsmoke. Il est le dirigeant du Germa 66 ainsi que le roi du Royaume de Germa. Il est également un scientifique qualifié et travaillait auparavant avec Vegapunk. En raison de ses actions, il est le second antagoniste de l’Arc Tougato et l’un des antagonistes centraux de la Saga Quatre Empereurs.

Étant un Roi, il est respecté et possède une grande autorité. Il règle les choses par la force comme quand il dit à Sanji de se battre contre lui pour parler clairement. Son rêve est de pouvoir à nouveau régner sur North Blue. C’est un homme qui aspire au pouvoir, et se préoccupe de reprendre les gloires passées de la Famille Vinsmoke. Son ambition est de reconquérir North Blue, tout comme ses ancêtres. Il n’hésite pas à utiliser des moyens déshonorables lors des combats comme la création de bouclier humain, composé de ses soldats. Judge a un grand respect pour la force, et les privilèges. Il croit que les hommes devraient parler avec la force physique seule. Il apprécie ses fils quand ils prouvent qu’ils sont puissants, pour cette raison, il est fier de Yonji, mais a refusé de s’occuper et d’aider son fils Sanji qu’il considère comme faible. Il est aussi sévère et impitoyable, comme il juge Sanji comme indigne d’être un membre des Vinsmoke se basant sur ses actions et performances dans son enfance. Même après une décennie, lorsque Sanji démontre une immense amélioration, son père continue à refuser de l’accepter comme un membre de sa famille.

Il a la conviction que la royauté est destinée à être servie et non pas pour servir les autres. Il renie Sanji après avoir appris qu’il cuisine pour les autres et déclare que c’est une habitude “dégoûtante”. Il est probable qu’il ait passé son attitude à ses enfants, que ses autres fils utilisent le même raisonnement pour justifier l’intimidation de Sanji, et que sa fille soit similairement fière du statut et des privilèges d’être née avec le statut royal. Il est d’une immense cruauté. Il punit Sanji en lui mettant un masque de métal sur son visage et l’emprisonne dans une cellule sombre alors qu’il est encore un petit garçon. Après des années, sa seule raison de chercher Sanji était de l’utiliser comme un pion politique pour faire avancer ses objectifs; il a même placé des bracelets explosifs sur les mains de Sanji, pour s’assurer qu’il coopère durant le mariage. Selon Reiju, Sanji est son bouc émissaire depuis que Sora est morte. Un autre signe de sa cruauté est le fait qu’il voulait, avant leur naissance, que ses enfants soient des monstres, des machines de guerre peu importe si ils étaient dénués d’émotions. Cependant, dans des circonstances désespérées, Judge est capable d’exprimer une grande peur. Lorsqu’il se rendit compte que Big Mom prévoyait de le massacrer avec sa famille, Judge devint horrifié et en pleure devant la destruction du Germa.