Résumé du Devolver Direct 2020 et des annonces Nintendo Switch

Devolver Direct : le futur est déjà derrière nous – Le plein de marketing premium et d’auto congratulation déplacée, à consommer sans modération –

Cette année, Devolver Digital confirme son penchant pour les promesses exagérées avec un Devolver Direct gorgé d’annonces, d’extraits de gameplay et de dates de sortie en plus d’un récit inutilement complexe tissé à partir de la matière première préférée de ce label plus vraiment cool, le bon vieux marketing. L’industrie tremble devant l’avant-première du gameplay de Shadow Warrior 3, l’annonce du jeu d’action plateforme 2D Olija ou encore les dates de sortie imminentes des très attendus Carrion, Fall Guys et Serious Sam 4.

L’éditeur surcoté en a également profité pour sortir Devolverland Expo, le simulateur de marketing le plus évolué jamais élaboré par l’être humain. Conçu, créé et farci de mépris par la CEO de Devolver Digital Nina Struthers pendant cette édition pas bien tendre avec le quatrième mur du Devolver Direct, Devolverland Expo retranscrit tout l’inconfort, la puanteur et le clinquant factice d’une salle de congrès surpeuplée et hors de prix et le fourre – complètement gratuitement – dans les paluches pleines de sueur d’un grand public qui lui en sera éternellement reconnaissant. De rien.

Plongez dans l’expérience Devolverland Expo dès maintenant sur Steam. Vous êtes encore là ? Allez-y ! Maintenant !

Shadow Warrior 3 – Sortie prévue en 2021

Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur/ennemi juré/acolyte Orochi Zilla. Cette fois, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Il lui faudra récupérer des trucs aussi bizarres que le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres. Tout un programme.

Shadow Warrior 3 – Bande-annonce de gameplay Way to Motoko :

Olija – Sortie prévue en 2020

Olija raconte la quête de Faraday, un naufragé pris au piège dans la mystérieuse contrée de Terraphage. Armé d’un harpon légendaire et accompagné d’autres échoués, il va tenter de s’échapper de cette terre hostile pour retourner chez lui. Ce jeu d’action et d’aventure enchanteur et dynamique sortira à l’automne sur PC et Nintendo Switch.

Olija – Bande-annonce de gameplay :

Fall Guys – Sortie prévue le 4 août sur PS4 et PC

Des obstacles incongrus, des adversaires indisciplinés et des lois de la physique inflexibles tracent la fine ligne entre consécration et humiliation. Laissez votre dignité au vestiaire et préparez-vous pour une succession d’échecs cuisants et hilarants dans votre quête vers la couronne !

Fall Guys – la compétition commence le 4 août :

Carrion – Sortie prévue le 23 juillet sur Nintendo Switch, Xbox One et PC

Traquez et dévorez ceux qui vont ont emprisonné, et semez la peur et la panique dans un gigantesque complexe. Grandissez et évoluez à mesure que vous mettez à sac cette prison labyrinthique et obtenez de nouvelles possibilités destructrices pour assouvir vos penchants naturels pour la vengeance et le châtiment.

Carrion – Bande-annonce date de sortie :

Serious Sam 4 – Sortie prevue en août sur Google Stadia et PC

L’humanité est en état de siège. Les hordes de Mental se propagent à travers le monde, ravageant ce qui reste d’une civilisation déjà léthargique et fébrile. Le dernier rempart face à l’invasion ? Sam «Serious» Stone et son escouade de renégats de la Force de défense terrestre reviennent pour bouter l’envahisseur une bonne fois pour toutes !

Serious Sam 4 – Bande-annonce de gameplay :

Blightbound – Sortie prevue le 29 juillet en Accès Anticipé sur Steam

Blightbound est un dungeon crawler multijoueur, jouable en local ou en ligne : les trois héros s’aventurent loin de leur montagne refuge pour affronter les abominations du Blight, un brouillard mystérieux et corrompu qui engloutit la terre.

Blightbound – Carnet de développeur :

Weird West – Sortie prevue en 2021

Les co-créateurs de Dishonored et Prey vous invitent à tenter de survivre dans le Weird West pour en percer tous les mystères, au travers des destins entremêlés de héros improbables dans un immersive sim étrange et dérangeant.

Weird West – Carnet de développeurs :

Devolverland Expo – Disponible maintenant, complètement gratuit

Devolverland Expo est un simulateur de marketing à la première personne qui se déroule dans un centre d’exposition abandonné après l’annulation mystérieuse de la dernière édition en date du salon de jeux vidéo annuel de Devolver Digital. Pénétrez le bâtiment et évitez les systèmes de sécurité extrêmement sophistiqués pour mettre la main sur les reliquats de gameplay et les vidéos promotionnelles de tous les jeux du Devolver Direct, entre autres secrets perdus suite à l’annulation du salon.

Devolverland Expo – Bande-annonce de lancement :