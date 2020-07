Retour sur la vidéo du Nintendo Treehouse de Paper Mario: The Origami King sur Switch

Paper Mario: The Origami King prépare sa sortie qui arrive à grand pas sur Nintendo Switch. Hier, on a eu droit à une longue vidéo de gameplay en format “Nintendo Treehouse” en mode Covid-19, de quoi nous rappeler le plaisir de ces vidéos à l’E3.

Paper Mario: The Origami King présente un nouveau système de combat qui vous demandera de faire preuve de stratégie et de vivacité d’esprit pour repositionner vos ennemis sur l’arène afin de leur causer un maximum de dégâts, mais aussi décider s’il vaut mieux attaquer avec vos bottes, votre marteau, ou bien plutôt utiliser un objet lorsque c’est à votre tour d’agir.

Lors des affrontements qui ont lieu dans des arènes, un public composé de Toads garnit les gradins et se tient prêt à répondre à l’appel de Mario si celui-ci se retrouve en difficulté. Durant les combats, Mario affronte notamment les terribles membres de la Légion de papeterie. Ces redoutables bosses sont des objets spécialisés dans l’art de taquiner le papier, comme par exemple une boîte de crayons de couleurs, un adversaire composé d’élastiques ou bien encore un ruban adhésif !

Lorsqu’il ne combat pas, Mario peut à loisir inspecter les endroits suspects à la recherche d’objets cachés, utiliser des confettis pour boucher les trous faits dans le monde, rechercher les nombreux Toads cachés dans le décor, participer à une ribambelle de mini-jeux pour gagner des récompenses, ou bien encore partir à la recherche des nombreux secrets et trésors qu’abrite ce vaste monde de papier.

Le 17 juillet, rejoignez Paper Mario pour une aventure qui va tout remettre à plat !

Les premiers acheteurs peuvent dès aujourd’hui précharger le jeu depuis le Nintendo eShop. Avec tant de titres disponibles sur Nintendo Switch, utiliser la liste de souhaits du Nintendo eShop est un moyen bien utile de ne pas perdre de vue les titres qui vous font de l’œil. Désormais, et pour simplifier encore davantage les choses, il est possible de consulter, gérer et ajouter des titres à votre liste de souhaits Nintendo Switch directement depuis le site officiel de Nintendo.

