Les box Nintendo Switch de Zoids Wild : Blast Unleashed et WWE 2K Battlegrounds

En avril, après l’échec critique retentissant, 2K a pris la décision d’annuler WWE 2K21. Cependant, comme prévu, l’éditeur a dévoilé son remplaçant qui arrivera le 18 septembre sur PC, PS4, One, Nintendo Switch et Stadia.



Nous constations que le jeu est résolument tourné vers l’arcade et le ton est résolument exagéré. Le style graphique n’est pas sans nous rappeler les NBA 2K Playgrounds. C’est tout à fait normal puisque le studio en charge de WWE 2K Battlegrounds n’est autre que Saber Interactive. Tout comme pour les NBA Playgrounds, cette nouvelle version de WWE se veut convivial, simple, colorée et fun. De plus, des superstars du catch seront modéliser pour le plus grand plaisir des fans. 2K promet également des éléments de gameplay plus exigeants pour les amateurs de catch. Lors de l’annonce, le studio a également tenu à adresser un message aux fans déçus par l’expérience WWE 2K20 et parle également de l’avenir de la franchise en commençant par remercier les joueurs pour leurs commentaires sur WWE 2K20. De plus, à la demande de ces derniers, 2K annonce que les serveurs de WWE 2K19 resteront encore actif quelques temps. De plus, 2K annonce un renfort de taille pour Visual Concepts, puisque Patrick Guilmore a été recruté en qualitié de Producteur Exécutif. Le monsieur a travaillé sur des jeux comme Disney’s Aladdin sur SEGA, ou encore des franchises comme Killer Instinct ou encore Medal of Honor. Voici un extrait du communiqué de presse de 2K concernant ses éléments:

” […] Nous avons également entendu vos demandes pour que les serveurs WWE 2K19 fonctionnent; ils resteront actifs pour le moment.

Tout cela étant dit, nous vous entendons et nous savons que vous voulez plus de la franchise, alors voici ce que nous allons faire: nous appliquons ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K avec un accent renouvelé sur la qualité et l’amusant. Dans le cadre de cet engagement, nous étendons le calendrier de production et ne publierons pas de jeu de simulation WWE 2K en 2020. Nous voulons nous assurer que l’équipe de développement de Visual Concepts peut créer un excellent jeu qui divertira les vétérans de la WWE 2K, ainsi que les nouveaux venus qui souhaitent grimper dans les cordes et monter dans le ring pour la toute première fois.

Nous avons recruté Patrick Gilmore pour servir de nouveau producteur exécutif et diriger ces efforts chez Visual Concepts. Patrick a plus de 25 ans d’expérience dans les jeux vidéo, remontant jusqu’à Disney’s Aladdin sur Sega Genesis, et incluant des franchises comme Killer Instinct, Medal of Honor et, plus récemment, Amazon’s New World. Il supervisera le développement de WWE 2K, et vous entendrez plus de lui et de l’équipe dans les mois à venir. […]”

Vous l’aurez compris, sur le papier, 2K a appris de ses erreurs et veut revenir plus fort avec WWE 2K22. L’avenir nous le dira. En attendant, rendez-vous le 18 septembre pour WWE 2K Battlegrounds.

Le monde de la WWE est votre Battleground. Vivez une toute nouvelle forme d’action arcade agressive qui dépasse toutes les limites en incarnant vos Superstars et Légendes de la WWE préférées. Combattez dans des environnements exotiques et interactifs dans le monde entier et participez à vos types de matchs préférés tels que Steel Cage, Royal Rumble et plus encore avec d’innombrables manœuvres exagérées, capacités spéciales et bonus dévastateurs ! Mauro Ranallo et Jerry “The King” Lawler appellent au carnage ! Êtes-vous prêt à entrer dans le Battleground ?

Luttez sans retenue !

Incarnez vos Superstars et Légendes de la WWE préférées au cours d’affrontements dans un pandémonium débridé, déstabilisant et agressif ! Réalisez des coups sans limites et utilisez vos capacités spéciales pour anéantir votre adversaire dans des environnements interactifs !

Combattez dans le monde entier !

Jouez à un tout nouveau mode histoire raconté à travers des planches de bande dessinée originales aux côtés de Paul Heyman et Stone Cold Steve Austin et menez la recherche des prochaines Superstars de la WWE ! Incarnez de nouveaux personnages uniques et hauts en couleur et affrontez des Superstars de la WWE bien établies pour tester votre courage et prouver vos capacités tout en débloquant de nouveaux personnages et Battlegrounds pendant votre aventure !

C’est votre Battleground !

Vivez votre propre expérience WWE 2K Battlegrounds grâce à des éléments personnalisables qui vous permettront de créer, personnaliser et modifier vos propres personnages et Battlegrounds originaux !

De nombreux types de matchs différents !

Bataillez dans une sélection de vos types de matchs préférés dans l’euphorie et les rebondissements incroyables, tels que les matchs Steel Cage, Royal Rumble, Fatal Four Way et le tout nouveau Défi Battlegrounds !

Affrontements en réseau local et en ligne !

Participez à des tournois en ligne ou revendiquez votre titre de King of the Battleground et survivez à la mêlée en ligne contre des joueurs du monde entier ! Combattez également en multijoueur local et dominez vos amis !

Déchaînez le pouvoir des Zoids dans une nouvelle aventure fidèle à l’histoire et au style graphique de l’animé, avec cette exclusivité Nintendo Switch débarquant le 16 octobre.

Saint Ouen, France, 9 juillet 2020 :TOMY Company, Ltd et Outright Games, éditeur de stature internationale, connu pour ses divertissements interactifs familiaux, répondent à l’appel lancé du Japon pour faire connaître Zoids Wild : Blast Unleashed dans le reste du monde. Ce tout nouveau jeu vidéo Zoids combine des combats 3D simples et intuitifs avec des graphismes spectaculaires inspiré de l’animé. Le jeu est une exclusivité destinée à la Nintendo Switch et sera disponible le 16 octobre 2020.

Just for Games sera le distributeur officiel de la version physique du jeu sur le territoire français.

A propos de Zoids Wild – Blast Unleashed :

Dans Zoids Wild : Blast Unleashed les joueurs devront déchaîner les monstrueux pouvoirs et autres instincts bestiaux des Zoids, dans des combats au corps-à-corps à couper le souffle. Combattez contre vos amis, ou dans un tout nouveau mode d’aventure solo, ou l’on suivra la Team Freedom menée par Arashi dans leur combat contre la Team Dark Metal, obnubilée par le pouvoir.

« Nous sommes ravi de faire parti de cette offensive, visant à faire découvrir la dernière itération de la légendaire franchise des Zoids en Occident » nous dit Terry Malham, PDG de Outright Games. « C’est une marque intergénérationnelle qui résonne aussi bien chez les enfants que chez les adultes, et on a vraiment hâte que chacun puisse se plonger dans l’action et jouer ensemble en cette fin d’année ».

Ce tout nouveau jeu vidéo basé sur la série animée à succès « Zoids Wild », est la dernière itération d’une franchise vieille de plus de 35 ans, ayant produit modèles réduits, comics, séries télé et jeux vidéo. Avec des graphismes fidèles à l’animé, et des combats en 3D intuitifs, Zoids Wild Blast Unleashed est le jeu de mécha ultime !

Principales fonctionnalités :

Des affrontements au corps-à-corps : combattez en 1 contre 1 dans des batailles de méchas en 3D à couper le souffle.

combattez en 1 contre 1 dans des batailles de méchas en 3D à couper le souffle. Découvrez l’univers Zoids : Retrouvez les personnages principaux de Zoids, fidèlement retranscris.

Retrouvez les personnages principaux de Zoids, fidèlement retranscris. Une nouvelle histoire : Rejoignez le combat entre les différentes factions et découvrez de nouvelles espèces de Zoids.

Rejoignez le combat entre les différentes factions et découvrez de nouvelles espèces de Zoids. De l’action en duo : Testez vos talents face à d’autres joueurs.

Testez vos talents face à d’autres joueurs. Des contrôles simples : Enchaîner les mouvements et détruisez votre adversaire avec votre Final Blast.

Zoids Wild : Blast Unleashed sortira le 16 octobre 2020 exclusivement sur Nintendo Switch et peu d’ores et déjà être précommandé.