Civilization VI: l’Ethiopia Pack arrive le 23 juillet

Le deuxieme ajout du New Frontier Pass est daté aujourd’hui sur Nintendo Switch et autres plateformes dont le Pc via Steam.

Bâtissez le plus grand des empires avec le Pass New Frontier de Civilization VI : huit nouvelles civilisations, neuf nouveaux dirigeants et des mécaniques inédites dont six modes de jeu novateurs. Le Pass New Frontier, c’est un nouveau pack d’extension tous les deux mois, de mai 2020 à mars 2021, pour un total de six contenus inédits :

Pack N° 1 : le pack Mayas et Grande Colombie

Enrichit votre jeu de deux nouvelles civilisations et dirigeants, d’un mode de jeu inédit*, et de nouvelles cités-États, ressources et merveilles naturelles. Disponible.

Pack N° 2 : le pack Éthiopie

Enrichit votre jeu d’une nouvelle civilisation et de son dirigeant, d’un mode de jeu inédit**, d’un nouveau quartier et de deux nouveaux bâtiments. Disponible le 23 juillet 2020.

Pack N° 3 :

enrichit votre jeu de deux nouvelles civilisations et dirigeants, d’un mode de jeu inédit**, d’une nouvelle carte et de nouvelles merveilles mondiales. Disponible en mai 2020.

Pack N° 4 :

enrichit votre jeu d’une nouvelle civilisation et de son dirigeant, d’un mode de jeu inédit, de nouvelles cités-États et d’une pléthore de personnages illustres. Disponible en novembre 2020.

Pack N° 5 :

enrichit votre jeu d’une nouvelle civilisation et de deux dirigeants***, d’un mode de jeu inédit, d’un nouveau quartier et de deux bâtiments. Disponible en janvier 2021.

Pack N° 6 :

enrichit votre jeu d’une nouvelle civilisation et de son dirigeant, d’un mode de jeu inédit, de nouvelles merveilles mondiales et d’une carte inédite. Disponible en mars 2021.

*Le nouveau mode de jeu requiert l’extension Gathering Storm pour fonctionner.

**Le nouveau mode de jeu requiert l’extension Gathering Storm ou l’extension Rise and Fall pour fonctionner.

***Les nouveaux dirigeants requièrent l’extension Rise and Fall pour fonctionner.

Les modes de jeu peuvent inclure du contenu additionnel, comme des unités, bâtiments ou aménagements inédits que vous pouvez activer ou désactiver lors du paramétrage de la partie afin de modifier les règles du jeu en profondeur.

Bonus exclusif : les packs de personnalités Teddy Roosevelt et Catherine de Médicis.

Deux dirigeants de Civilization VI bénéficient désormais d’un nouveau style et de nouvelles capacités lorsque vous choisissez l’Amérique et la France ! Theodore Roosevelt, le “”Rough Rider””, est capable de maintenir la paix sur son continent natal, tandis que “”Catherine la magnificente”” peut utiliser les ressources de luxe pour inonder le monde de culture et de tourisme. Chaque pack de personnalités contient une nouvelle version d’un dirigeant, incluant un aspect, un décor, des avantages de gameplay et des objectifs inédits correspondant à sa personnalité. Ces packs sont réservés aux possesseurs d’un Pass New Frontier et seront disponibles avec le second pack additionnel.”