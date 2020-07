Lancement officiel de la peluche Zelda dans Breath of the Wild en novembre 2020 au Japon

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

De quoi lancer un peu de rêve non ?

Sanei Boeki a annoncé la fenêtre de lancement de la peluche officielle du personnage de Zelda de The Legend of Zelda : Breath of the Wild au Japon. La peluche sera disponible à la mi-novembre 2020 au prix de 2500 yens + 10 % de taxe à la consommation. Ses dimensions sont de L13×P10×H28,5cm. Les pré-commandes ne sont pas encore disponibles.

Cette annonce, anodine, commence déjà à lancer des rumeurs autour du lancement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 qui se ferait en même temps.