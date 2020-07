4 nouvelles box Nintendo Switch (WRC 9, Metal Max Xeno: Reborn, Zengeon, Nexomon: Extinction)

On commence avec WRC 9.

Avec WRC 9, les équipes passionnées du studio français KT Racing n’ont pas ménagé leurs efforts pour continuer à répondre aux attentes des fans les plus exigeants en quête de réalisme et de challenge. Avec un mode carrière enrichi et de nombreuses améliorations techniques, le jeu plongera les joueurs au cœur de la nouvelle saison du FIA World Rally Championship en incluant tous les contenus de l’année, et bien plus encore :

3 nouveaux rallyes : Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya

Plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC

Plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat

Des nouveaux modes de jeu exclusifs

WRC 9 sera disponible le 3 septembre 2020 sur PS4™, Xbox One et Epic Game Store pour PC. Une date de sortie sera dévoilée ultérieurement pour les consoles Xbox Series X, PS5™ et Nintendo Switch.

Voici la box de Zengeon qui est aussi prévu sur Nintendo Switch pour cette année.

Nexomon: Extinction est un retour aux jeux classiques de capture de monstres avec une toute nouvelle histoire, des personnages extravagants et plus de 300 Nexomon uniques à attraper et dresser. Le monde est au bord de l’extinction alors que le puissant tyran Nexomon cherche à asseoir sa domination sur les humains et les monstres. Rejoignez la guilde des dresseurs et embarquez pour un voyage épique afin de rétablir l’équilibre avant que tout espoir soit perdu…

Commencez votre voyage

Abandonnez l’orphelinat où vous avez grandi, choisissez votre premier Nexomon et commencez votre vie de dressage.

Explorez un monde empli de Nexomon

Attrapez et dressez plus de 300 nouveaux Nexomon de onze types élémentaires qui possèdent de puissantes évolutions.

Participez au combat

Le tyran Nexomon rôde et la guilde des dresseurs est à bout de souffle, serez-vous capable de changer le cours de la bataille ?

Affrontez dresseurs et tyrans

Progressez et mesurez-vous à des adversaires ambitieux et de dangereux ennemis dans des combats au tour par tour magnifiquement animés.

Découvrez des régions variées

Des déserts arides à la toundra gelée, parcourez des environnements gorgés de défis et gérez leurs impacts sur vos Nexomon.

Plongez dans le monde de Nexomon

Découvrez des secrets, trouvez des quêtes secondaires et rencontrez toute une série de personnages extravagants.

Entraînez-vous pour atteindre le sommet

La difficulté dynamique rendra le monde qui vous entoure de plus en plus exigeant à mesure que vous progressez et même les dresseurs déjà vaincus réapparaîtront, plus forts et prêts à combattre de plus belle !

Série de niche réservée aux consoles Sony, c’est lors du Metal Max 2021 Road to 30th Anniversary qu’on a découvert l’arrivée de 3 nouveaux jeux de la série Metal Max. Kadokawa Games avait annoncé la sortie de METAL MAX Xeno Reborn le 26 mars sur Nintendo Switch, c’est un remake de Metal Max Xeno. Mais le jeu est finalement repoussé au 9 juillet. Et désormais, il est à nouveau repoussé, cette fois au 10 septembre, toujours au Japon. Une localisation du jeu n’a pas encore été annoncée. La nouvelle a été partagée aujourd’hui dans le cadre d’un stream en direct pour le 29e anniversaire de la série. Comme beaucoup de jeux, Metal Max Xeno : Reborn semble avoir été touché par le coronavirus.

La jaunette est petite, vous avez raison, et pour se faire pardonner, je vous offre des images du jeu et un trailer tout chaud.