Bandai Namco propose des promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch et 3DS

Les fans de jeux Bandai Namco peuvent faire de grosses économies grâce à une nouvelle promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les jeux de des franchises Bandai Namco ont bénéficié de réductions notables.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. Les promotions de Bandai Namco sont valable jusqu’au 21 juillet 8:59 AM PT / 11:59 AM ET.

GOD EATER 3 – 19.79€ au lieu de 59.99€

One Piece: Pirate Warriors 4 – 48.99€ au lieu de 69.99€

One Piece: Unlimited World Red – Deluxe Edition – 14.99€ au lieu de 59.99€

One Piece: Pirate Warriors 3 – Deluxe Edition – 14.99€ au lieu de 59.99€

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm – Road to Boruto – 34.99€ au lieu de 49.99€

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 – Full Burst – 9.99€ au lieu de 19.99€

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja – Storm Trilogy – 19.99€ au lieu de 49.99€

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – 9.99€ au lieu de 19.99€

Ni no Kuni Remastered : La Vengeance de la sorcière céleste – – 34.99€ au lieu de 59.99€

My Hero One’s Justice – 19.79€ au lieu de 59.99€

My Hero One’s Justice 2 – 48.99€ au lieu de 69.99€

My Hero One’s Justice 2 – Deluxe Edition – 59.49€ au lieu de 84.99€

Tales of Vesperia: Definitive Edition – 24.99€ au lieu de 49.99€

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – 39.59€ au lieu de 59.99€

Doreamon Story of Seasons – 29.99€ au lieu de 49.99€

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – 19.79€ au lieu de 59.99€

DRAGON BALL FighterZ – 23.99€ au lieu de 59.99€

SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition – 19.99€ au lieu de 49.99€

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition – 29.99€ au lieu de 59.99€