Le FMV Thriller Gamer Girl annoncé sur Nintendo Switch

Wales Interactive et FMV Future sont ravis d’annoncer Gamer Girl – un nouveau jeu FMV multi-branches, qui se déroule dans le monde du streaming en ligne. Gamer Girl sera disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en septembre prochain.

Adoptez le rôle de modérateur pour la future streameuse “Abicake99”, qui est de retour en ligne après la mystérieuse disparition de son amie Becky. Avec une narration à plusieurs branches et une simulation de chat en temps réel, votre rôle de modérateur est de contrôler le streaming, d’augmenter les pouvoirs du mod, de guider les choix d’Abi et de découvrir la menace à laquelle elle est confrontée par un prédateur anonyme qui se cache dans le chat du streaming.

Développé par FMV Future avec l’auteur et le réalisateur de The Bunker. Co-développé et publié par Wales Interactive, qui a déjà sorti The Complex, Late Shift et Maid of Sker.

ENTIÈREMENT IMPROVISÉ

Gamer Girl est le premier jeu vidéo en direct à avoir été entièrement improvisé par la distribution, dans un style de production similaire au Blair Witch Project et à Paranormal Activity. Les acteurs réagissaient à un texte en streaming préprogrammé ainsi qu’à un chat en direct écrit pendant les prises de vue par le scénariste.

NOUVEAU GENRE

Le premier jeu vidéo FMV multi-branches avec une méta-game – où les joueurs doivent constamment analyser et réagir à un flux constant de commentaires sur le chat tout en envoyant des SMS à Abi et en l’aidant à faire les bons choix.

– Gérer les commentaires de l’utilisateur dans le flux de discussion

– Choisissez de les récompenser pour leur bonne conduite ou les bans pour troll

– Débloquez des capacités de modération plus puissantes au fur et à mesure de votre progression

– Gagnez des bonbons, likes et des subs pour maintenir l’humeur positive d’Abicake99

– Augmenter le nombre de téléspectateurs et d’abonnés d’Abicake99 pour maintenir sa carrière sur la bonne voie

– Avertir, interdire et récompenser les commentaires dans le flux de discussion

– Si vous échouez, Abi vous mettra hors jeu et le jeu sera terminé.

Gamer Girl a de multiples chemins d’histoire ; des centaines de choix et de permutations.

Les joueurs aident Abi à choisir les activités qui, selon eux, pourraient faire progresser sa carrière de streaming ou améliorer son humeur : séances d’entraînement, jeux, cosplay, chill streams, voyages IRL, jeux de société, dessin de chibis (ちび ou チビ), etc.

Faites des choix moraux et acceptez les conséquences qu’ils entraînent. Faut-il encourager les drama pour augmenter l’audience ou prendre le chemin le plus sûr mais risquer de perdre des téléspectateurs ?

Échangez des messages avec Abi et ses amis. Allez-vous les aider, ou ont-ils des arrière-pensées envers Abi ?

CAST

Le jeu met en vedette Alexandra Burton dans le rôle d’Abi, mais aussi David Wayman, Rebecca Calienda et Sofia Maffei avec des cameos de véritables streamers, dont CyborgAngel.