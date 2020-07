Les amiibo Joker et Héros (Dragon quest) de Super Smash Bros Ultimate datés

Que vous soyez plutôt du genre à collectionner dans leur boite ou sans leur emballage les figurines de Nintendo et comme l’a si bien énoncé Nintendo France ce 15 juillet 2020 sur Twitter : les amiibo de Joker et du Héros, deux combattants additionnels de Super Smash Bros. Ultimate, seront disponibles dès le 25 septembre de cette année ! Il s’agit de la date de sortie pour l’Europe, pour l’Amérique du Nord et nos cousins québécois, la date est fixée au 2 octobre 2020, pas de prix annoncé par Nintendo France, cependant les prix en $ US et en ¥ ont eux dores et déjà été officialisés : 1650 ¥ et 15.99 $ US.

Pour rappel, Joker est un personnage venant de Persona 5, une licence de Sega / Atlus.

Le Héros quant à lui vient de Dragon Quest XI S : les combattants de la destinée, IP appartenant à Square Enix.

Retrouvez nos Tests de Persona 5 Scramble sur Nintendo Switch et notre Test de Dragon Quest XI S sur Nintendo Switch.

On ne sait cependant pas quand sortiront les Amiibo des autres personnages connus : Banjo & Kazooie de la célèbre licence de jeu sur Nintendo 64 du même nom, Terry de Fatal Fury de SNK, Byleth de Fire Emblem Three Houses et Min Min de Arms.