Top des ventes de la semaine au Japon : Powerful Pro Baseball 2020 en grande forme

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 juillet 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Une semaine marquée par la sortie de eBaseball Powerful Pro Baseball 2020. On l’avait vu avec les précommandes eShop, la tendance se confirme, le jeu s’offre un très beau lancement sur Nintendo Switch et Ps4. En comparaison, la précédente sortie sur le marché s’est vendue à environ 191 000 unités au lancement sur PlayStation 4 et PlayStation Vita (133 555 unités et 58 211 unités vendues respectivement). Cela fait longtemps, depuis la Super Nintendo, qu’un Powerful Pro Baseball se vend mieux (en physique) sur une console Nintendo que sur PlayStation. C’est une performance assez intéressante pour la série, d’autant plus que les ventes numériques devraient être assez fortes (si l’on en croit les charts hebdomadaires du Nintendo eShop). Si l’on se base uniquement sur la semaine de lancement, on peut dire sans trop se tromper que la stratégie multi-plateforme de Konami pour le jeu a porté ses fruits. Si l’on se base sur la trajectoire habituelle des ventes des jeux Nintendo Switch, on peut s’attendre à ce que eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 sur Nintendo Switch continue à se vendre plus que son homologue PS4. Le jeu précédent s’est vendu à plus de 200 000 unités (225 614 unités pour être précis), en étant de la série principale, eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 devrait pouvoir dépasser les ventes (surtout si l’on tient compte des ventes numériques).

Belle sortie aussi pour Sword Art Online: Alicization Lycoris qui dépasse les 70k.Grosse hausse pour Ring Fit Adventure (+130%), grâce à des expéditions plus importantes. Et non, les pénuries ne sont pas encore terminées. On peut difficilement ne pas se demander quand ce jeu ne connaîtra plus de pénurie !

01./00. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 94.876 / NEW

02./00. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥7.980) – 91.547 / NEW

03./00. [PS4] Sword Art Online: Alicization Lycoris # <RPG> (Bandai Namco Games) {2020.07.09} (¥7.600) – 73.331 / NEW

04./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 56.160 / 5.114.386 (+5%)

05./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 44.261 / 1.137.060 (+130%)

06./02. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 20.094 / 215.305 (-15%)

07./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.878 / 3.025.958 (+8%)

08./07. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.857 / 3.654.961 (-3%)

09./06. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.450 / 3.486.199 (-8%)

10./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.900 / 3.751.780 (-3%)

Cette semaine, la Nintendo Switch a connue une forte augmentation des ventes (presque le double), grâce à des livraisons plus importantes en boutique. Mais malgré cela, il était toujours impossible d’en acheter un sans avoir participé à l’une des fameuses loteries. La console s’est vendue à 96 879 unités cette semaine, contre 52 250 unités la semaine 27 et 55 823 unités l’année dernière au cours de la même semaine. La baisse de la semaine dernière n’a pas duré très longtemps, et l’écart entre 2019 et 2020 recommence à se creuser. Il dépasse désormais 1,2 million d’unités. Il est assez impressionnant de constater que d’ici la fin du mois, la Nintendo Switch se sera vendue à plus de 3 millions d’unités rien qu’en 2020 (ou sera assez proche de cette étape). Il semble que les ventes de 2020 finiront par dépasser celles de 2019 bien avant le début des vacances, ce qui n’arrive pas souvent, surtout pour une console qui en est à sa quatrième année sur le marché. Les ventes de LTD s’élèvent actuellement à 14 199 442 unités, avec 2 391 091 unités pour le modèle Lite, et 11 808 351 unités pour le modèle classique.

Autre information folle, 96 % des consoles vendues au Japon la semaine dernière étaient des Nintendo Switch, 85 % sur l’ensemble de l’année 2020. La ps4 s’écoule lourdement avec très peu de ventes. Le cap des 10 millions lui semble impossible à atteindre à terme sur le marché nippon.