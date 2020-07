Vers une annonce d’Atelier Ryza 2 ?

Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout

Koei Tecmo a dit à de nombreuses reprises qu’Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout a été leur jeu le plus réussi dans la série Atelier. Une suite est donc probable, et il semble que Koei Tecmo travaille déjà sur une suite. Bien qu’il n’ait pas été officiellement annoncé, un classement du jeu a fait surface aujourd’hui en Australie (juste ici), sous le nom Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout est sorti sur Nintendo Switch en 2019. Sur cette idée, et grâce au soutien de Koei Tecmo et de Gust, Atelier Ryza 2 devrait également être sur la console de Nintendo.