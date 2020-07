27 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Tabe-O-Ja, le nouveau jeu de Bandai Toys. Prévu pour l’hiver prochain au Japon, ce jeu d’action culinaire permettra de réaliser des plats à l’aide du Joy-Con. Après avoir terminé un plat, vous pourrez invoquer un Tabe-Gami dont sa capacité de combat sera calculée en fonction de la performance aux fourneaux.

King of Seas est un jeu d’action-RPG composé d’un monde mortel de pirates à génération procédurale. Un univers rempli de personnages extraordinaires et de quêtes à en couper le souffle qui vous tiendront ancré pendant que vous ferez tout votre possible pour devenir le roi de tous les pirates. Prévu pour cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC, King of Seas, King of Seas est un A-RPG qui se déroule en plein âge d’or de la piraterie.

“Les tirs de cannons font écho sur les sept mers puisqu’à l’horizon le soleil se lève sur une nouvelle ère de pirates. Lâchez les amarres, dépliez les voiles et lancez-vous au cœur de la tempête qui façonne votre empire. Le meurtre de votre père ne sera pas pardonné.”

King of Seas est un jeu d’action-RPG composé d’un monde mortel de pirates à génération procédurale. Avec une intrigue intense, vous vous battrez pour regagner ce qui a été pris et embarquerez dans une aventure épique dans un monde fantastique, rempli de batailles, d’îles perdues et de trésors. Un univers rempli de personnages extraordinaires et de quêtes à en couper le souffle qui vous tiendront ancré pendant que vous ferez tout votre possible pour devenir le roi de tous les pirates.

MÉCANIQUES PRINCIPALES

Histoire: Une série de quêtes qui vous guide dans votre voyage et dévoile les personnages intrigants du monde de King of Seas (Roi des Mers) qui vous emmèneront sur la prochaine route de votre aventure épique.

Génération de procédure: Plongez dans un monde riche, à génération procédurale, qui rafraîchit constamment la mécanique de l’exploration à chaque nouvelle partie.

Monde dynamique: Le monde réagit à chacune de vos actions, les routes navales changent et selon chaque colonie conquise la difficulté s’adapte pour vous donner une constante expérience de défis.

Carte: Un brouillard épais rendra la navigation vers vos objectifs plus difficile, après tout, vous ne voudriez pas perdre la joie de l’exploration, n’est-ce pas ?!

Système de navigation: Les effets atmosphériques influence la jouabilité. Naviguez pendant une tempête à vos risques et périls, fuyez des ennemis et rappelez-vous de toujours d’analyser la direction du vent pour garder le contrôle pendant les batailles. La stratégie commence ici.

Customisation du navire: Cinq types de navires grandement customisables avec des équipements et des systèmes de compétences, tout comme dans n’importe quel jeu de rôle !

Méthode de combat: Ce n’est pas seulement des tirs et des stratégies nautiques, mais également de la rapidité et du spectacle, grâce à la sélection d’une compétence dans un lot de plus de 20 compétences, ainsi que trois branches de talents adaptés à chaque style de jeu.

MÉCANIQUES SECONDAIRES

Missions spéciales: Des récompenses bonus vous attendent lorsque vous aurez terminé ces quêtes secondaires, chaque colonie que vous conquérez sera la source de toutes nouvelles aventures !

Chasse au trésor: Des cartes secrètes sont cachées dans les abysses, trouvez-les et obtenez des indications pour trouver des trésors submergés !

Commerce: Chaque colonie réalise des produits spécifiques avec leur propre valeur du marché. Achetez-les au prix le plus bas possible et vendez-les à d’autres colonies où il y a de la demande. Acheter moins cher, revendre plus cher, c’est la base du commerce !

Pêche: Trouvez jusqu’à 30 espèces de poissons habitants sous la surface de la mer. Pêchez-les tous mais faites attention à l’heure et au temps…

Classement: Chaque bataille gagnée fera augmenter la prime sur votre tête, comparez ça avec la plus célèbre histoire de pirates. Soyez le King of Seas!

Plusieurs difficultés: Le niveau de difficulté ajoute un multiplicateur considérable à la prime obtenue en jeu. Combien serez-vous capable de générer en mode hardcore ?

Unlock The King 2 sortira sur Nintendo Swich.

Dustoff Z sortira sur nintendo Switch aussi cet année.

Gallic Wars: Battle Simulator sortira sur Pc en octobre, une version Nintendo Switch est prévue après.

Préparez votre deck afin d’effectuer votre pèlerinage à travers les terres désolées! Nowhere Prophet est un jeu de deck building solo au gameplay unique. Voyagez à travers une map générée aléatoirement et menez vos compagnons au combat. Nowhere Prophet sortira sur Nintendo Switch le 30 juillet prochain pour $24.99 / £20.99. Il est déjà disponible en préocmmande avec une promotion de 25%.

Vous incarnez un puissant leader mystique, doué de capcités de Technopathe, vous permettant d’intéragir avec les technologies qui vous entourent. Vous êtes le dernier espoir d’une bande de réfugiés. Menez les à travers des terres désolées générées aléatoirement. Combattez des esclavagistes avides et des machines complètement folles dans ce jeu de deck-building au système de combat au tour par tour. Pourrez-vous survivre assez longtemps pour atteindre la légendaire Crypte?

Pendant de nombreuses années, les villageois de Vamp’Ire ont connu la paix et le bonheur. Mais maintenant, des rumeurs courent à propos d’un pratiquant de la magie noire – un Maître-sorcier. De peur que les rumeurs soient vraies, le village décida de monter une milice et de se préparer au pire. Vampire’s Fall: Origins est annoncé sur Nintendo Switch pour la fin d’année.

Vampire’s Fall:Origins est un RPG open-world en 2D avec des combats tactiques. Créez votre personnage, choisissez votre lignée et aventurez-vous dans le monde. Allez-vous semer le désordre, ou serez-vous le héros dont le monde a besoin?

Pqube Games annonce le report du jeu Inertial Drift sur Nintendo Switch. Prévu à l’origine pour le 7 août prochain, sa sortie est décalée au 11 septembre 2020.

En mode silence radio depuis son annonce en mai 2019, le studio Route 59 dévoile le nouveau trailer de son jeu Necrobarista et annonce en même temps son report sur la Nintendo Switch comme sur toutes les autres plateformes.

Le point-and-click 3D Kwaidan: Azuma Manor Story (Kwaidan ~Azuma manor story~ou “Azumatei Kwaidan”) arrive sur Nintendo Switch, au Japon, le mois prochain pour ¥2,500.

Le visual Novel Buried Stars sortira partout dans le monde le 30 juillet.

Never Breakup sort sur l’eShop aujourd’hui pour $10.

Mettez vos talents à l’épreuve, prenez le contrôle de l’environnement et guidez Naught à travers un monde souterrain sombre et mystérieux. Un jeu de plateforme aux commandes uniques qui vous plonge dans des labyrinthes élaborés en quête de lumière. Naught sortira le 31 juillet pour $19.99 / €19.99. Les précommandes seront lancées le 24 juillet sur l’eShop avec une réduction de 10%.

Grâce au gameplay varié et dynamique, Naught explore 40 niveaux dans lesquels il doit esquiver les dangers et les ennemis émergeant des ténèbres, découvrir des cachettes, obtenir des graines de lumière pour accéder à des zones bloquées, et récupérer les fragments de diamant aux pouvoirs colossaux. Tout au long de son aventure, l’esprit de l’arbre l’accompagne pour l’aider à trouver son chemin dans des labyrinthes aussi étroits que complexes. Vous pouvez également profiter du contre-la-montre disponible dans chaque niveau. Venez découvrir un monde souterrain plein de lumières et de ténèbres en plongeant dans l’histoire palpitante de Naught, une âme éveillée pour affronter les ténèbres et protéger ce qui lui est le plus cher.

Nouveau trailer pour Little Witch in the Woods.

Hammerwatch – Ultimate Edition est annoncé sur Nintendo Switch pour le 30 juillet.

Le sol tremble, les ampoules éclatent… Il se passe quelque chose de très étrange derrière les murs de votre chambre. Avec pour seules armes votre sagacité et votre courage, vous plongez peu à peu dans un monde peuplé d’êtres aviaires et de monstres-meubles visiblement bien décidés à vous tuer. Creaks sortira sur Nintendo Switch le 23 juillet.

Les créateurs des classiques indépendants Machinarium et Samorost vous présentent Creaks, leur nouveau jeu d’aventure-réflexion qui captivera vos sens par ses visuels peints à la main, ses animations détaillées, ses bruitages surréalistes et sa bande-son éclectique signée Hidden Orchestra. Résolvez à votre rythme des dizaines d’énigmes savamment concoctées, explorez le manoir à la recherche de tableaux cachés et découvrez le grand secret.

One Line Coloring sortira sur Nintendo Switch le 21 aout pour $6.99.

La date de sortie du Donjon RPG “Yomi wo Saku Hana” a été révélée par les précommandes des boutiques japonaises Rakuten et Yodobashi. Le 15 octobre prochain, pour 8 580 yens, les pré-commandes comprendront le DLC “Gakuen Dungeon RPG Series Portrait Set”, avec des portraits de l’illustrateur japonais Kazuhiro Oya.

Vous êtes inspecteur de police, et pour mettre un terme aux agissements d’un groupe terroriste, vous combattez sur deux fronts : interroger les suspects, et gérer votre équipe tout en surveillant sa réputation. Alors que le temps commence à vous manquer, jusqu’où irez-vous pour arrêter ces criminels ? Interrogation: You will be deceived sortira le 28 juillet pour $12.99 sur l’eShop de la console hybride.

Pour mettre un terme aux agissements de l’organisation terroriste « The Liberation Front », vous devez coordonner les moyens de votre équipe pour collecter des informations, tout en gérant un budget limité et en communiquant avec des journalistes qui vous harcèlent pour obtenir un scoop. Et ce n’est qu’une partie de votre travail !Votre principale tâche, en tant qu’enquêteur principal, c’est d’interroger les suspects. Comprendre leur passé et leurs motivations est essentiel pour déterminer quelle approche (de l’intimidation à l’empathie en passant par la manipulation) sera la plus efficace. Il n’y a pas de solution miracle, mais l’heure tourne implacablement. Plus vous vous rapprocherez des vrais coupables, plus vos suspects seront résistants et plus les interrogatoires seront difficiles. Découvrez la vérité à travers des conversations complexes, en recourant à de la manipulation psychologique et à d’autres techniques.

Il ne sera pas si facile de démanteler « The Liberation Front »…

Interrogation: You will be deceived est un jeu de réflexion narratif très immersif, qui s’intéresse à des sujets aussi contemporains que passionnants, comme le terrorisme, la brutalité policière et les luttes de pouvoir entre les simples citoyens, l’État et les grandes entreprises. Le jeu marche dans les traces de titres comme This War of Mine, Papers Please, This is the Police et Orwell, car il pousse les joueurs à s’interroger eux-mêmes sur des valeurs morales, des principes idéologiques et des questions pratiques.

Hotel Sowls sortira le 30 juillet sur l’eShop.

Prototype a annoncé que lisual novel Taisho × Alice HEADS & TAILS sera disponible sur Nintendo Switch cet automne.

Taisho × Alice HEADS & TAILS est un fandisc de la série Taisho x Alice, déjà disponible sur Nintendo Switch. HEADS & TAILS contient des histoires secondaires avec des cheminements spécifiques pour les personnages originaux du jeu, ainsi que de nouveaux cheminements pour les sous-personnages Ookami et Ryoushi. Le jeu est sorti à l’origine sur PC et PlayStation Vita en 2017, avec un portage Switch en versions physiques et téléchargeables sur l’eShop. Il comprend une collection de fonds d’écran et la prise en charge de l’écran tactile. Plus d’informations seront disponibles dans le numéro de septembre du magazine B’s-LOG, qui sort le 20 juillet au Japon. Vous trouverez ci-dessous le film d’ouverture de la version originale…

Sentinels of Freedom sortira le 30 juillet au prix de 22.39€.

One Dog Story est un jeu d’aventure en pixel art captivant avec des éléments de RPG, un gameplay accrochant, et des personnages bien développés. Tu te réveilles dans un laboratoire souterrain après un accident affreux. Explore le vaste monde de ce jeu et découvre ses nombreux secrets et mystères. One Dog Story arrive la semaine prochaine sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, le 20 juillet à un prix de 12.99€.

Tu te réveilles dans un laboratoire souterrain, libre à nouveau après un accident affreux. Tu ne sais pas du tout qui tu es ou comment tu es arrivé là, mais ne t’inquiète pas – tu n’es pas seul. Pendant que tu avances dans le jeu, toutes sortes de créatures habitant cet étrange monde souterrain t’aideront à reconstruire tes souvenirs. Mais ne baisse pas ta garde ! Le chemin vers la vérité est aussi parsemé de monstres insidieux et impitoyables.

Mais tu es loin d’être sans défenses. Des expériences uniques ont augmenté ton intelligence canine, et tu peux utiliser des armes et des équipements, et compter sur ta capacité à résoudre des casses-têtes. Prépare-toi à des combats épiques avec les boss. Explore le vaste monde de ce jeu et découvre ses nombreux secrets et mystères. La fin dépendra beaucoup de toi. Il te faudra prendre des décisions difficiles et vivre avec leurs conséquences. Comme tout le monde le sait, tous les secrets finissent par être révélés. Seras-tu assez courageux pour suivre le chemin jusqu’au bout et découvrir la vérité sur toi-même et sur ce monde effrayant ?

Power Racing Bundle sort lui aussi aujourd’hui pour 16.99€. C’est un bundle qui regroupe deux jeux: Speedway Racing et WildTrax Racing, qui sont déjà disponible sur Nintendo Switch.

Tales from the Dragon Mountain 2: The Lair est disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch via l’eShop pour 9.99€.

Cela fait des années que le brave Mina Lockheart a vaincu Lord Strix. Mais les ombres sombres montent encore une fois ! Les esprits sont agités! Car il s’est réveillé ! Evil Lord Strix élève une nouvelle armée pour asservir toutes les créatures des montagnes du Dragon !

Nanpure Relax 5 Full Bloom est le dernier-né de la série de jeux de réflexion “Sudoku Relax” de G-mode pour Nintendo Switch. Cette fois encore, plus de 300 puzzles sont proposés, avec un choix de modes FACILE, NORMAL ou DUR, et le jeu sur écran tactile est pris en charge. La résolution des puzzles débloque de nouveaux arrière-plans et de nouvelles pistes musicales, avec trois arrière-plans et trois pistes musicales à trouver. Les langues japonaise et anglaise sont prises en charge avec Nanpure Relax 5 Full Bloom, qui est proposé au prix de 510¥ / 5 $ et disponible dans le monde entier.

Archives G-MODE 08 Pucchin Puzzle est un jeu de réflexion et d’entraînement du cerveau dans lequel vous dirigez un chien en caoutchouc et dont le but est de résoudre les énigmes pour révéler les illustrations cachées. Plus de 460 questions sont incluses ainsi que deux modes de jeu : Le mode Monde vous permet de compléter des puzzles dans le monde entier. Le mode Classement vous permet de vous mesurer à d’autres joueurs de tout le pays. Le prix de G-MODE Archives 08 Pucchin Puzzle sera de 500¥ avec une réduction pour achat anticipé vous permettant de le récupérer pour seulement 450¥. Seule une sortie japonaise a été confirmée.

On termine cet article avec le top des ventes sur l’eShop de la 3DS aux États-Unis la semaine passée.

Software

1. Pokemon Crystal

2. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

3. Tomodachi Life

4. Pokemon Yellow

5. Pokemon Red

6. Zelda: Ocarina of Time 3D

7. Pokemon Gold

8. Pokemon Omega Ruby

9. Super Mario Bros. 3

10. Pokemon Silver

11. Pokemon Alpha Sapphire

12. Super Mario 3D Land

13. Pokemon Ultra Sun

14. Zelda: Majora’s Mask 3D

15. Pokemon Blue

16. Super Mario World

17. Pokemon Ultra Moon

18. Super Mario Maker for 3DS

19. Pokemon X

20. Zelda: A Link Between Worlds

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

4. Mario Kart 7 Video

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. Pokemon Bank Trailer

7. Super Mario 3D Land Video

8. Tomodachi Life Direct 4/10/14

9. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

10. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

11. IronFall Trailer

12. Introducing Tomodachi Life

13. Pokemon Rumble World Trailer

14. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

15. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

16. Nintendo Minute – Tomodachi Life

17. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

18. Super Mario World Trailer

19. Nintendo Badge Arcade Trailer

20. Super Smash Bros. – Final Presentation