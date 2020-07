Activez le mode super-pouvoirs avec le trailer de gameplay “Street Powser” de Street Power Football

Avec les légendes du street football Daniel Capellaro et Issy Hitman

PARIS, FRANCE – 16 Juillet 2020 – SFLInteractive et Maximum Games sont heureux de dévoiler le trailer de gameplay inédit du mode « Street Power » de leur prochain jeu de football freestyle et d’arcade, Street Power Football.

Dans Street Power Football, chaque joueur est équipé de super-pouvoirs uniques, qui améliorent les performances de ses tricks et augmentent son score. Une fois sa jauge de puissance remplie, le joueur peut les libérer. Le mode « Street Power » campe un environnement parsemé d’objets divers qui apparaissent aléatoirement sur les terrains de jeu et enrichissent ce concept de gameplay : relevez le défi, challengez vos compétences, et devenez le Roi de la rue en vous frottant au hasard et en touchant le plus d’objets possible.

Le nouveau trailer de Street Power Football permet :

De découvrir le mouvement du saut aérien (prenez de la hauteur et enchaînez avec un super coup de pied de volée),

(prenez de la hauteur et enchaînez avec un super coup de pied de volée), D’appréhender la passe ultra rapide (faîtes une passe qui combine maîtrise, agilité et célérité à votre coéquipier),

(faîtes une passe qui combine maîtrise, agilité et célérité à votre coéquipier), Ou encore, d’apprécier le bouclier (faîtes le mur et empêchez vos adversaires de vous prendre le ballon pendant une courte période de temps).

Street Power Football met en scène les meilleurs ambassadeurs mondiaux du football freestyle, de panna, ainsi que du street football. Les athlètes les plus talentueux de cette discipline rejoignent la prestigieuse liste annoncée précédemment : Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo, Boyka Ortiz, ou encore Anas Boukami, Ahmed Rakaba, Kristoffer Liicht et Easyman.

Australie : Daniel Capellaro, appelé “D10” – légende de la rue, footballeur et entraîneur spécialisé dans les compétences techniques.

: Pays-Bas : Issy Hitman, figure emblématique du football de rue, créateur du célèbre trick AKKA 3000



Street Power Football allie style créatif et action bien trempée, pour une expérience de jeu de football et d’arcade unique. A travers ses six modes de jeu distincts, le jeu propose une multitude d’options de personnalisation de son équipe, de la musique survoltée, et bien plus encore !

Street Power Football sortira le 25 Août en magasin et sur les plateformes en ligne, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. Il est d’ores et déjà disponible en précommande.