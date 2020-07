Hasbro participe au 35e Anniversaire de Mario

Toujours dans la suite des actualités sur le 35ème anniversaire de Mario, entre rumeurs et éditions officielles (notamment avec la NES de chez LEGO), c’est au tour d’Hasbro et Nintendo of America d’entrer dans la danse, puisque l’annonce ne semble, au moins pour l’instant, ne concerner que le territoire américain avec la sortie prochaine de deux jeux de sociétés !

MONOPOLY: Un nouveau Monopoly Mario, retraçant l’histoire vidéoludique du plombier le plus célèbre du monde. Les emplacements et objets utilisent l’univers du royaume champignon en allant du monde 1-1 au château de Bowser. Les pions de joueurs sont des objets courants de l’univers Mario, l’étoile, l’œuf de Yoshi, la carapace de Koopa Troopa, etc. en bref, un bien bel objet de collection pour l’instant pré-commandable uniquement sur l’amazon américain au prix de 50$ US (soit environ 44€) frais de port compris.

JENGA: Quant au second, il s’agit d’un Jenga, déjà moins connu par chez nous, il s’agit d’un jeu de société où le but est de déplacer les blocs un à un pour les reposer au sommet de la tour sans la faire tomber ! Autant dire qu’il se prête ici parfaitement à l’univers du royaume champignon et de Mario. Le but ici sera de vaincre Bowser et vous aurez à disposition les quatre personnages culte de Super Mario bros 2, Doki Doki Panic : Mario, Luigi, Peach et Toad. Le jeu est quand à lui disponible toujours uniquement sur le Amazon US au prix de 35 $ US soit environ 31 €.