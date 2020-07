Human Fall Flat Anniversary sort en version physique : l’occasion de sauter le pas !

Saint Ouen, France – 17 juillet 2020 : Vous le connaissez pour sa démarche mal assurée, son côté pataud et ses fréquentes chutes dans les limbes…

Retrouvez Human: Fall Flat Anniversary le 25 septembre en édition physique sur vos consoles préférées !

Revivez les plus grands moments de cette aventure hilarante, avec l’édition Anniversary, comprenant l’intégralité des contenus ajoutés depuis la sortie du jeu, distribuée par Just for Games.

A propos de Human: Fall Flat Anniversary :

Human: Fall Flat est un jeu de plate-forme drôle et divertissant situé dans des paysages oniriques. Chaque rêve offre un nouvel environnement à explorer : manoirs, châteaux, cités aztèques ou autres mondes nocturnes étranges, montagnes enneigées et sites industriels. Des chemins multiples et des puzzles très malins agrémentent l’exploration de chaque niveau, où l’ingénuité sera récompensée.

Bien sûr, la démarche flageolante de votre Humain n’aide pas. Et dès que vous sautez, escaladez, portez quelque chose ou vous balancez, tout peut vite déraper – avec des conséquences très comiques. Si votre Humain lâche sa corde, calcule mal son saut ou se retrouve éjecté d’une falaise par un ami, pas de panique : il se replongera vite dans son rêve, prêt à tenter sa chance encore et encore.

L’édition Anniversary comprend tous les contenus mis à jour depuis le lancement du jeu, avec notamment le niveau de l’usine, le dernier ajouté : créez des interrupteurs et des pièces de machine à partir de lingots d’acier étincelants et frayez-vous un chemin à travers l’usine. Traverser des tapis roulants, des rouages énormes et des jets de flamme, c’est risqué mais tellement amusant!

Fonctionnalités :

Jouer en ligne avec jusqu’à 8 amis transforme radicalement l’expérience Human: Fall Flat.

Streamers et youtubeurs se ruent sur Human: Fall Flat pour son gameplay unique et hilarant. Leurs vidéos ont été vues plus de 600 millions de fois.

Personnalisez votre Humain selon vos goûts : maçon, chef, parachutiste, mineur, astronaute ou ninja. Choisissez une tête, un haut et un bas, et éclatez-vous avec les couleurs.

Vainqueur de plus de 10 prix vidéoludiques, Human: Fall Flat continue de régaler ses fans avec son mode de jeu coopératif plébiscité par un nombre incroyable de joueurs.

Human: Fall Flat Anniversary sera disponible le 25 septembre 2020 sur Nintendo Switch à 44,99€ et sur Playstation 4 et Xbox One à 39,99€.