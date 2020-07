Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée annoncé sur Nintendo Switch

Lyon, France, le 17 Juillet 2020 – La Pat’ Patrouille est prête à se lancer dans sa plus grande mission à ce jour ! BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Outright Games et Nickelodeon ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui un tout nouveau jeu vidéo basé sur la série préscolaire à succès Pat’ Patrouille de Nickelodeon, produite par Spin Master Entertainment : La Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée. Le nouveau jeu sera disponible à partir du 6 novembre 2020 sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One et PC Digital.

Jouez entre amis et en famille grâce au mode coopératif, choisissez votre chiot préféré et utilisez ses super-pouvoirs pour mener à bien des missions héroïques. De la Tour de Contrôle à la Station de sport d’hiver de Jake, toute la Patrouille se tient prête à explorer tous les recoins de l’immense ville de la Grande Vallée.

Vous aurez besoin des super-pouvoirs de chaque chiot comme la super-vitesse de Chase, le pouvoir du feu de Marcus et les tourbillons de Stella, pour réussir à effectuer votre mission. Jouez avec vos amis aux mini-jeux amusants tel que le Pup Pup Boogie et la corde à sauter.

Pat’ Patrouille est la franchisse de divertissement numéro un pour les enfants préscolaires et un phénomène mondial qui touche plus de 170 pays grâce à son dessin animé, ses jouets, ses jeux vidéo, ses vêtements ou encore ses manèges dans les différents parcs d’attractions. Outright Games a lancé en 2018 « La Pat’ Patrouille en mission », le titre le plus vendu à ce jour.

« Nous sommes plus que ravis de travailler sur notre deuxième titre Pat’ Patrouille avec Nickelodeon, c’est une expérience incroyable que de donner vie à ces chiots adorés grâce à nos jeux vidéo a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. C’est vraiment un grand parc d’attraction pour les enfants et l’un des plus grands noms du divertissement, nous sommes impatients de lancer cette toute nouvelle aventure divertissante pour toute la famille »

Caractéristiques principales :

Retrouvez tous les chiots – Jouez avec Chase, Ruben, Marcus, Everest, Stella, Rocky, Zuma et Tracker.

– Jouez avec Chase, Ruben, Marcus, Everest, Stella, Rocky, Zuma et Tracker. Explorez la Grande Vallée – Participez à sept missions super-héroïques pour sauver vos amis. Plus sept mini-jeux amusants !

– Participez à sept missions super-héroïques pour sauver vos amis. Plus sept mini-jeux amusants ! Utilisez les supers pouvoirs – Contrôlez les chiots et utilisez leurs super-pouvoirs pour créer des tourbillons, utilisez les Super outils énergétiques, soulevez les objets les plus lourds, et bien plus encore !

– Contrôlez les chiots et utilisez leurs super-pouvoirs pour créer des tourbillons, utilisez les Super outils énergétiques, soulevez les objets les plus lourds, et bien plus encore ! Jouez en équipe – Jouez jusqu’à deux utilisateurs en mode coopératif sur le même écran

La Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée sera disponible dès le 6 novembre en version digital et au détail sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One et PC Digital.