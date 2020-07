Rock of Ages III : Make & Break revient pour tout casser !

Saint Ouen, France – 17 juillet 2020 : ACE Team et Modus Games sont heureux d’annoncer que Rock of Ages 3: Make & Break, le jeu de tower defense et d’action arcade compétitif enrobé d’un humour déjanté à la Monty Python, sortira en édition physique le 21 juillet sur Playstation 4 et Nintendo Switch. Just for Games en sera le distributeur officiel sur le territoire français.

Concevez vos propres niveaux. Finissez ceux des autres.

Plongez dans une histoire hilarante et vivez une aventure variée pleine de personnages légendaires croqués de manière cocasse et irrévérencieuse. Créez et partagez vos niveaux et affrontez amis ou parfaits étrangers en ligne dans un mélange de tower defense et de course de rocher en temps réel.

A propos de Rock of Ages III : Make & Break :

L’univers de Make & Break : Concevez vos propres niveaux ans à l’aide d’un éditeur facile à maîtriser et partagez vos créations pour que le reste du monde s’amuse sans fin !

Un Tower defense compétitif : Construisez vos défenses et faites la course pour détruire celles de votre adversaire dans un multijoueur en ligne pouvant réunir jusqu'à 4 joueurs, ou en duel dans un mode en écran partagé.

Écrasez tout sur votre passage : Frayez-vous un chemin aussi vite que possible dans six modes de jeu d'arcade différents avec plus de 20 rochers loufoques !

Un humour absurde : Préparez-vous à être décoiffé par l'histoire désopilante concoctée par ACE Team : de César à Moctezuma en passant par le Krampus et le monstre en spaghetti, tous font une apparition dans la campagne qui est d'abord basée sur l'Histoire avant de s'en détacher.

Une foultitude de modes de jeu : Protégez votre base dans Avalanche de rochers, peaufinez vos trajectoires dans le mode fragile Humpty-Dumpty, affrontez le chrono en Contre-la-montre ou créez le style de jeu que vous préférez à l'aide de l'éditeur, pour vous amuser pendant des centaines d'heures !

Rock of Ages III : Make & Break sera disponible le 21 juillet sur Playstation 4, et Nintendo Switch, à 29.99€.