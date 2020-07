Rumeur: F-Zero sur Nintendo Switch pour les 30ans de la licence ?

Aujourd’hui, une bonne grosse rumeur des familles, faisant suite à une rumeur lancinante d’une collection 3D des jeux Mario ; la communauté web à ici découvert un nouveau compte Twitter du même genre de celui dont on vous parlait hier (avec des screens à l’appui). A la différence prêt qu’on parle d’une IP pour laquelle Nintendo a déjà évoqué le faible taux de chance de retour, et qui n’aurait pas grand chose à voir avec l’anniversaire de Mario…

CEPENDANT, les plus adorateurs de dates l’aurons peut-être réalisé, mais d’ici environ quatre mois, ce sera en effet l’anniversaire des trente ans de F-Zero, sortit le 21 novembre 1990 au Japon.

Pour le compte Twitter, les vérifications ont été les mêmes que la précédente rumeur, une tentative de récupération de mot de passe laissant entrevoir un e-mail répondant aux critères des comptes Nintendo japonais, mais qui, du fait qu’on ne connaît pas le lien exact, pourrait tout à fait être un fake. Le compte aurait été créer en mars 2020. Un peu juste pour créer un jeu cependant, quand on voit la qualité des titres GameCube avec un boost sur émulateur quand on a une bonne carte graphique… On se dit que ça passerait « crème » sur la Nintendo Switch dont beaucoup de jeux -non Nintendo- ne répondent pas à ses standards graphiques, pourtant anciens : on pense par exemple a Deadly Premonition premier du nom qu’on vous avaient testé sur notre chaîne Twitch !

Le compte se prénomme FzeroJP. Bien entendu comme on l’a déjà évoqué plusieurs fois, notamment lors de L’emission sur Twitch tous les dimanches soir à 19H, F-Zero est une vitrine technologique pour Nintendo et ne sort que lorsque le besoin d’une telle démonstration est là, car malheureusement, les ventes suivent rarement les demandes des fans : On note cependant que les ventes brutes ne sont pas si mauvaises pour les opus consoles de salon.

F-Zero (SNES) : 2,85 Millions

F-Zero X (N64) : 1,10 Millions

F-Zero GX (NGC) : 1,50 Millions (estimation de Nagoshi, grand homme chez Sega, pas de chiffres officiels)

F-Zero Maximum Velocity (GBA) : 1,10 Millions (seul jeu F-Zero mobile à avoir dépassé le million d’exemplaires)

Au final, si le partenariat avec Sega fut probablement une déception en terme de rapport sur investissement, le jeu ne c’était pas si mal vendu pour de la GameCube puisque Zelda Twilight Princess avait aussi peiné à dépasser les 1,40 millions d’exemplaires. Un chiffre aussi qui le placerait dans le top 20 des ventes GameCube tous éditeurs confondus. Peut-on en ce sens réellement parlé de mauvaises ventes, seule véritable argument souvent mis en avant ? Ne devrait-ont alors pas plutôt parler de partenariat trop coûteux et de développement laborieux -puisqu’il est de notoriété que Nintendo à fait recommencé et peaufiner de nombreuses fois le titre à Sega.-

Malgré tous ses chiffres nous restons dans le flou le plus total tant qu’aucune véritable annonce confirmant ou infirmant n’est faite. On ne peut alors que s’autoriser à espérer une licence bien trop jouissive pour la petite hybride de Nintendo !