Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 9 au 15 juillet 2020).

Déjà leader des ventes physiques, eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 l’est aussi sur l’eShop même si Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics est très populaire sur l’eShop, presque toujours devant Animal Crossing: New Horizons. Bonne nouvelle donc pour le jeu de Konami, qui place aussi son édition collector démat’ en dixième place. Paper Mario: The Origami King est aussi en forme, alors que le jeu n’est qu’en précommande, il est déjà quatrième. Ce qui promet un beau lancement aussi pour le nouveau jeu Mario. Deux autres lancement cette semaine, Bloodstained: Curse of the Moon 2 qui commence onzième et CrossCode qui propose une sortie plus discrète (19eme).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./02. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami) [09.7.2020]

02./01. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

03./03. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

04./15. – Paper Mario: The Origami King (Nintendo) [17.7.2020]

05./06. – Agent A: A Puzzle in Disguise (YAK) [29.8.2019] (était en promotion à – 93%)

06./05. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

07./00. – Real Time Battle Shogi Online (Silverstar Japan) [09.1.2020] (actuellement en promotion à – 95%)

08./04. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

09./14. – Superliminal (Pillow Castle) [07.7.2020] (était en promotion à – 20%)

10./10. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 Powerful Edition (Konami) [09.7.2020]

11./New. – Bloodstained: Curse of the Moon 2 (Inti Creates) [10.7.2020]

12./07. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

13./08. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

14./17. – No Reload Heroes (Forever Entertainment) [19.12.2019] (était en promotion à – 90%)

15./14. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

16./00. – Elemental Knights R (Winlight) [27.9.2018] (actuellement en promotion à – 96%)

17./09. – Minecraft Dungeons (Mojang / Microsoft Japan) [26.5.2020]

18./16. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

19./New. – CrossCode (Dangen Entertainment) [09.7.2020]

20./00. – Perfect Angle: Illusion Puzzle (Rainy Frog) [11.10.2018] (actuellement en promotion à – 89%)

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

02./00. – Chou Charisou Atsumete! Choujuu Hunter (spicysoft) [24.2.2016] (actuellement en promotion à – on sale for 100 Yen, au lieu de 580 Yens)

03./00. – Steel Empire (mebius) [19.3.2014] (actuellement en promotion à 300 Yen, au lieu de 864 Yens)

04./03. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

05./02. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

06./05. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

07./04. – Journey to Kreisia (Kemco) [01.6.2016] (était en promotion à – 50%)

08./00. – Minecraft: New Nintendo 3DS Edition (Microsoft Japan) [14.9.2017]

09./09. – Pokémon Dream Radar (The Pokémon Company) [23.6.2012]

10./08. – EarthBound (Nintendo, Nintendo 3DS Virtual Console) [04.3.2016]