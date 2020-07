X Drake arrive en DLC dans One Piece : Pirate Warriors 4

La nouvelle édition du magazine japonais Weekly Jump dévoile un nouveau personnage en DLC pour le beat’em all One Piece: Pirate Warriors 4. Il sera la quatrième personnages en DLC du Season Pass de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4).

Description de X Drake (source onepiece.fandom.com):

X Drake ( X ( ディエス ) ・ドレーク, Diesu Dorēku) dit “Le Pavillon Rouge” (赤旗, Aka Hata) est un ancien Contre-Amiral de la Marine devenu pirate. Originaire de North Blue, il est le Capitaine de L’Équipage de Drake. Il a quitté sa position de Contre-Amiral pour pouvoir infiltrer le monde de la piraterie, étant à la tête d’une unité d’élite secrète appelée “Sword”. Il fait partie des Onze Supernovae, la “Pire Génération” et possédait une prime de 222 000 000 avant l’ellipse. Actuellement, lui et son équipage sont affiliés à Kaido. Il est l’un des “Tobiroppo” de l’Équipage aux Cent Bêtes.

Il y a treize ans, il semblait être le type qui est très réticent à se battre comme Barrels a déclaré qu’il était réticent pour se battre. Avant de devenir pirate, il fut Contre-Amiral dans la Marine. De ce fait, X. Drake est au courant des dessous de l’organisation comme par exemple, le projet Pacifista. Drake affiche, une disposition morte grave sévère en tout temps. Il est également attentif et patient et semble être un pirate qui évite la violence inutile, surtout s’il sait que cela causerait trop d’attention.

Cependant, quand une situation appelle à la violence, il révèle une personnalité étonnamment impitoyable et sanguinaire. Cela peut être vu la première fois au cours de sa rencontre avec le Pacifista dans l’archipel Sabaody où il sourit après avoir mordu le cyborg sur la tête, le faisant saigner, et de nouveau quand il attaque délibérément un subordonné de Kaido de sur l’apprentissage, il favoriserait son but d’attirer l’attention de l’empereur. De nouveau, lorsqu’il s’en prend délibérément au cyborg de Kaido et qu’il apprend que cet affrontement pourrait l’aider en vue d’attirer l’attention de l’empereur Kaido, il sourit.

Quelle que soit la situation, X Drake fait preuve d’un calme et d’un sérieux impressionnants. Il a montré une grande bravoure comme il était prêt à attirer l’attention de Kaido sous peine de représailles. Ses objectifs semblent atypiques des autres pirates, comme il est intervenu dans la lutte entre Urouge et un Pacifista même s’il n’y avait pas de besoin apparent pour lui de participer. Cette action pourrait être interprétée comme signifiant qu’il soit se soucie de son compagnon pirate ou il a simplement voulu attirer l’attention des Marines.

Drake est également une personne qui ne se semble pas tenir de rancune, comme en sachant que Doflamingo assassiné son père, Drake a ouvertement admis qu’il ne nourrit aucune rancune contre ce dernier.