Team17 propose des promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch

Les fans de jeux Team17 peuvent faire de grosses économies grâce à une nouvelle promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les jeux de des franchises Team17 ont bénéficié de réductions notables.

Overcooked! 2 – 14.99€ au lieu de 24.99€

Moving Out – 19.99€ au lieu de 24.99€

Worms W.M.D – 10.19€ au lieu de 29.99€

The Escapist 2 – 5.99€ au lieu de 19.99€

Overcooked Special Edition – 6.79€ au lieu de 19.99€

My Time at Portia – 10.19€ au lieu de 29.99€

Blasphemous – 12.49€ au lieu de 24.99€

The Room – 2.24€ au lieu de 8.99€

The Escapist: Complete Edition – 2.99€ au lieu de 14.99€

Yooka-Laylee – 13.59€ au lieu de 39.99€

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – 14.69€ au lieu de 29.99€

Golf Witch Your Friends – 15.99€ au lieu de 19.99€

Sheltered – 3.74€ au lieu de 14.99€

Yoku’s Island Express – 6.79€ au lieu de 19.99€

Mugsters – 1.49€ au lieu de 14.99€

Planet Alpha – 4.99€ au lieu de 19.99€

Raging Justice – 3.24€ au lieu de 12.99€