6 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch aujourd’hui

Encore une dimanche assez prolifique.

Ratalakia Games annonce la sortie du visual novel Jisei: The First Case HD pour le 25 juillet, et il sera traduit en Français ! C’est assez rare pour un visual novel, encore plus en distribution indé.

Le petit puzzle game, Colloc, arrive sur Nintendo Switch le 24 juillet pour $7.99. Mais vous pouvez déjà le précommander pour beaucoup moins, $3.99.

Ce n’est pas une annonce, mais un nouveau trailer pour le RPG tour par tour Fae Tactics:

OctoBox Interactive dévoile Gripper qui est en cours de développement sur la Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour 2021.

Need a packet? sortira le 24 juillet sur Nintendo Switch et il est déjà en précommande pour 5.59€ au lieu de 6.99€.

Cyber ​​Complex est un mélange unique d’éléments Stratégie et Arcade dans un cadre Sci-Fi de style années 60. Appelons-le un jeu #PACTICS ! Faites partie de la résistance et dévoilez les plans de conspiration V-Eye’s. Sélectionnez entre Campaign, Survival, Local 2P Coop / Versus et développez votre #PAC-TICS! Cyber Complex sortira lui le 22 juillet pour 13.99€, toujours sur l’eShop.

Bienvenue au Cyber ​​Complex!

En 2041, les sociétés mondiales ont remplacé les pays et l’implant de neuro-interface est devenu une exigence de travail – une exigence de survie …

Tout, et tout le monde, est connecté. Chaque mouvement est suivi et il n’y a plus d’espace pour l’individualité. Nous avons appris à vivre avec – il y a pas d’ autre chois! L’Eurasian V-Eye Corporation, qui possédant 55 pour cent des ressources mondiales, a commencé à nous implanter un nouveau mod obligatoire qui était destiné à améliorer la productivité de la population. Cela a fonctionné – mais pas la façon dont les gens s’y attendaient. La nouvelle implantation nous a emporté le dernier débris de notre libre arbitre et les gens ont perdu leur dernier élément d’individualité.

Mais dans cet environnement de contrôle total, lentement, pendant de nombreuses années, certains ont commencé à se réveiller, à retrouver leur humanité. Certains d’entre nous se sont réunis et ont formé une résistance.

Nous avons modifié le matériel V-Eye pour infiltrer le Cyber ​​Complex. Rejoignez-nous aujourd’hui pour arrêter les projets de V-Eye visant à asservir l’humanité.

En tant que recrutement de résistance, vous recevrez un H4C-Kit modifié et l’accès à la base de données de mod de résistance. Vous allez avoir accès au Simulateur de Cyber ​​Complex pour créer et tester de nouveaux environnements.

Découvrez comment contrôler votre H4C-Kit et capturer des clusters pour générer des noeuds, échapper à des scanners et creuser plus profondément dans le Cyber ​​Complex!

Faitez partie de la résistance!

À propos du jeu

Cyber ​​Complex est un mélange unique d’éléments Stratégie et Arcade dans un cadre Sci-Fi de style années 60. Appelons-le un jeu #PAC-TICS!

Faites partie de la résistance et dévoilez les plans de conspiration V-Eyes. Connectez-vous dans la grille du cyberespace et apprenez comment capturer les grappes, produire des noeuds d’aide et éviter les scanners ennemis.

Choisissez entre les modes Campaign, Survival, Local 2P Coop / Versus et développez votre #PAC-TICS!

Percez des étapes différentes infinies et des bossfights. Débloquez Mods et mettez à niveau votre H4C-Kit pour qu’il corresponde à votre style de jeu.

Créez de nouvelles étapes illimitées avec l’éditeur de scène intégré et jouez à vos propres créations!

Montrez-vous des compétences et battez-vous pour les positions mondiales de classement d’attaque de temps seul ou avec un ami.

Profitez d’un jeu #PAC-TICS basé sur la mécanique de polarité unique, avec une rejouabilité sans fin.

Pouvez-vous maîtriser le Cyber ​​Complex?

Et on termine avec Kingdom Rush, qui sortira le 30 juillet et est précommande à un prix de 7.49€ au lieu de 9.99€.

Prépare-toi à plonger dans un voyage épique pour défendre ton royaume contre des hordes d’orcs, de trolls, de sorciers maléfiques et autres vils démons avec tout un arsenal de tours et de sortilèges !

Combats dans les forêts, les montagnes et les déserts en adaptant ta stratégie défensive grâce à différentes améliorations et spécialisations de tour ! Fais pleuvoir le feu sur tes ennemis, invoque des renforts, commande tes troupes, recrute des guerriers elfes et affronte des monstres légendaires au cours de ta quête pour sauver le royaume des forces des ténèbres !

CARACTÉRISTIQUES DU JEU