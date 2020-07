La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Buried Stars – 6.1GB

Creaks – 4.4GB

Detective Driver: Miami Files – 1.3GB

Dodo Peak – 1.2GB

Instant Sports Summer Games – 1.2GB

My Universe – My Baby – 1.1GB

Tiny Racer – 1001MB

Hotel Sowls – 923MB

Sushi Reversi – 760MB

Aeolis Tournament 757MB

Nowhere Prophet – 691MB

Interrogation: You will be Deceived – 501MB

Carrion – 418MB

Boomerang Fu – 414MB

Kingdom Rush – 403MB

Heroes of Hammerwatch – Ultimate Edition – 301MB

Panzer Paladin – 261MB

Hamster Bob – 168MB

Jisei: The First Case HD – 156MB

Clan N – 152MB

Colloc – 121MB

Fibbage XL – 103MB

Cyber Complex – 90MB

Quiplash – 89MB

Epic Word Search Collection 2 – 80MB