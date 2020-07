Retour sur les rumeurs d’un Nintendo Direct le 20 juillet (Pikmin 3 DX, Mario Collection, Mario Sport, F-Zero, etc.)

Au début sujet peu probable par beaucoup, positionné un lundi, toujours pas officialisé, les rumeurs autour d’un Nintendo Direct demain sont de plus en plus nombreuses et détaillées.

Des “leakeurs”, qui ont touché juste il y a peu, confirment: le Nintendo Direct aurait lieu le 20. Il y aurait les jeux qu’on retrouve le plus dans les rumeurs du moment comme The Mario Collection, Super Mario 3d World Switch, ou encore Pikmin 3 Deluxe. Mais le format est toujours un souci. Le leakeur “Kelios” annonce un Nintendo Direct, sans préciser si mini ou normal (et annonce aucun jeu), alors que “NateDrake” a indiqué de nombreuses fois ces derniers semaines qu’un Nintendo Direct est imminent, en appuyant sur la date du 20 juillet. Il va même plus loin : “Mario 64 remaster est similaire aux remasters de Turok, et Sunshine et Galaxy sont portages plus évolués”.

De plus, de nombreux comptes Twitter ont été découvert il y a peu, avec Mario, F-Zero et Pikmin, je vous laisse voir les rumeurs en question sur nos pages (ici, là et par ici).

Autre information, Mario Sports a été enregistré en Europe et en Australie. Ce pourrait être un autre des jeux Mario qui arrive cette année pour célébrer le 35e anniversaire de la Saga.

On termine avec le plus fantasque ? Un petit malin dévoile le menu du prochain Direct. Souvent on rigole bien des listes sur 4Chan, mais c’est oublié début 2017, quand une liste avancé des informations bien avant l’heure d’un jeu de boxe loufoque au style Wonderful 101 (Arms) et 1-2 Switch. (rouge: peu probable d’après nous, bleu: pourquoi pas, vert: le plus probable).

F-Zero Ωmegacharged ( Coproduction avec Shin’en . Fin 2020)

( . Fin 2020) Super Mario Gallery (Comprend une version remasterisée de Super Mario 64 fortement inspirée du remake DS aux côtés du jeu original du N64. Parallèlement aux versions originales de Sunshine, Galaxy et Galaxy 2. Vous pouvez également débloquer 5 des jeux Mario 2D originaux ainsi que des morceaux de concept art et de musique de plus de 30 ans d’histoire de Mario. Septembre 2020)

(Ajoute de nouveaux niveaux dans le « Mirror World » qui sont des niveaux plus difficiles du jeu original, le mode Course en ligne et 3 nouveaux personnages jouables: , et . Wario a le mouvement de l’épaule bash de Warioland et c’est une version plus lourde de Mario, Daisy joue comme une combinaison de Peach et Luigi et Toadette est la même chose que Toad mais a aussi un Double Jump. Octobre 2020) Rhythm Heaven World Tour (février 2021)

(février 2021) Fire Emblem Three Houses: Amiibo Missions Update (Ajoute la fonctionnalité amiibo au jeu qui vous permet de jouer un ensemble de missions avec le personnage que vous scannez dans le jeu. (Seules les figurines Fire Emblem Series et Smash Bros des personnages Fire Emblem vous donnent un nouveau personnage, le reste vous donne un petit prix pour les scanner une fois) Mise à jour des versions après la présentation. Nouvelles figures annoncées: Blyeth (Homme), Blyeth (Femme) , Dimitri, Edelgard, Claude et Sothis. Les deux figures Blyeth appartiennent à la ligne Smash Bros et sont basés sur leur illustration ultime, tandis que les 4 autres font partie de la ligne Fire Emblem. Tous les amiibo seront disponibles entre les vacances 2020 et le printemps 2021)

(Ajoute les Gyroids et un nouvel événement appelé la « Nintendo Lottery » qui se produit chaque semaine, les anciens articles sur le thème de Nintendo reviennent avec les nouveaux. En août) Doom Eternal

Fallout Survival Pack (pack de jeux avec Fallout 3 et Fallout New Vegas)

(pack de jeux avec Fallout 3 et Fallout New Vegas) Puyo Puyo Mystery Dungeon

Axiom Verge 2

Sports Story

No Straight Roads

Bravely Default 2

Kingdom Hearts: The Story So Far

FUSER (l’édition Nintendo Switch comprendra une chanson exclusive: Jump Up! Superstar)

(l’édition Nintendo Switch comprendra une chanson exclusive: Jump Up! Superstar) Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy

Crysis Remastered

Apex Legends

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Rune Factory 5

Super Smash Bros Ultimate (Challenger Pack 7 est lié à l’un des jeux en direct et c’est un jeu tiers)

