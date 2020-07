La nouvelle fournée de promotions du lundi sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

60 Parasecs! – $4.99 (prix de base: $9.99)

60 Seconds! – $2.49 (prix de base: $9.99)

88 Heroes: 98 Heroes Edition – $5.99 (prix de base: $29.95)

99Vidas: Definitive Edition – $0.99 (prix de base: $9.99)

AeternoBlade – $23.99 (prix de base: $29.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III Remastered – $14.99 (prix de base: $39.99)

Asterix & Obelix XXL 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

Blasphemous – $12.49 (prix de base: $24.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base: $14.99)

Bulb Boy – $2.24 (prix de base: $8.99)

Burnout Paradise Remastered – $39.99 (prix de base: $49.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $11.99 (prix de base: $19.99)

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Cook, Serve, Delicious! 2!! – $6.49 (prix de base: $12.99)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $23.99 (prix de base: $39.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Danmaku Unlimited 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Deadly Premonition Origins – $14.99 (prix de base: $29.99)

Death Squared – $1.49 (prix de base: $14.99)

Devil May Cry – $11.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $11.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $14.99 (prix de base: $19.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Dimension Drive – $1.94 (prix de base: $12.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dusk Diver – $26.24 (prix de base: $34.99)

Fast RMX – $13.99 (prix de base: $19.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Framed Collection – $3.99 (prix de base: $9.99)

Gal*Gun 2 – $15.29 (prix de base: $44.99)

Gear.Club Unlimited – $4.99 (prix de base: $14.90)

Giga Wrecker Alt. – $12.49 (prix de base: $24.99)

Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $3.99)

Kid Tripp – $0.79 (prix de base: $3.99)

LEGO City Undercover – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $14.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $11.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $8.99 (prix de base: $29.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Lightspeer: Double Speer Edition – $1.49 (prix de base: $9.99)

Mechstermination Force – $5.99 (prix de base: $11.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.89 (prix de base: $14.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $22.49 (prix de base: $29.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $17.99 (prix de base: $39.99)

Monster Hunter Generations Ultimate – $19.99 (prix de base: $49.99)

Moving Out – $19.99 (prix de base: $24.99)

MUSYNX – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mutant Mudds Collection – $1.49 (prix de base: $14.99)

My Time at Portia – $10.19 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $4.49 (prix de base: $14.99)

Neo Cab – $14.99 (prix de base: $19.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base: $19.99)

Northgard – $17.49 (prix de base: $34.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base: $14.99)

Odallus: The Dark Call – $4.07 (prix de base: $11.99)

Oddworld: Munch’s Oddysee – $19.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath – $19.99 (prix de base: $29.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $3.39 (prix de base: $9.99)

Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base: $19.99)

Our World is Ended – $24.99 (prix de base: $49.99)

Outlast 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Outlast: Bundle of Terror – $6.24 (prix de base: $24.99)

Overcooked 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $6.79 (prix de base: $19.99)

Overwatch: Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Raiden V: Director’s Cut – $8.99 (prix de base: $29.99)

Resident Evil – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Reventure – $3.99 (prix de base: $7.99)

Rise: Race the Future – $11.54 (prix de base: $16.49)

Saboteur! – $1.00 (prix de base: $8.00)

Saboteur II: Avenging Angel – $1.00 (prix de base: $8.00)

Scribblenauts Mega Pack – $9.99 (prix de base: $39.99)

Shakedown: Hawaii – $13.33 (prix de base: $19.99)

Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Quest – $12.49 (prix de base: $24.99)

Stick it to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

Super Blood Hockey – $5.09 (prix de base: $14.99)

Super Daryl Deluxe – $4.99 (prix de base: $19.99)

Superhot – $17.49 (prix de base: $24.99)

Syberia 1 & 2 – $9.99 (prix de base: $34.99)

The Escapists 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

The Keep – $1.79 (prix de base: $17.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $11.99 (prix de base: $39.99)

The Touryst – $13.99 (prix de base: $19.99)

The World Ends with You: Final Remix – $24.99 (prix de base: $49.99)

Toki – $2.98 (prix de base: $14.90)

Tokyo School Life – $5.99 (prix de base: $14.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

Underhero – $10.18 (prix de base: $16.99)

V-Rally 4 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Valfaris – $12.49 (prix de base: $24.99)

Venture Kid – $0.99 (prix de base: $10.00)

Where the Water Tastes Like Wine – $5.99 (prix de base: $19.99)

Worms W.M.D – $10.19 (prix de base: $29.99)

Xeodrifter – $0.99 (prix de base: $9.99)

Yesterday Origins – $2.99 (prix de base: $14.90)

Yoku’s Island Express – $6.79 (prix de base: $19.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $17.99 (prix de base: $29.99)

Yooka-Laylee – $13.59 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $14.69 (prix de base: $29.99)