Une version physique et un Season Pass pour Cadence of Hyrule

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

Grosse surprise du début du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase d’aujourd’hui, Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda sur Nintendo Switch aura droit à trois DLC dont le premier est disponible dès maintenant, à 5.99€ il propose de nouveau personnages jouables: Impa, Aria, Frederick, Link noir et Zelda noire. Les 3 DLC sont proposés en « Season Pass » pour un prix de 14.99€, le pack 2 pack « Mélodies », il sortira le mois prochain avec l’ajout de 39 musiques. Le pack 3, « Symphonie du Masque » prévu en septembre 2020, proposera d’incarner Skull Kid à travers une nouvelle carte avec de nouvelles musiques et un scénario inédit.

Comme dit plus haut, une version physique de Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda avec tous les DLC sera disponible le 23 octobre.