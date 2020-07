CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS dévoile son mode en ligne

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Comme dévoilé précédemment, les joueurs pourront créer leur propre avatar dans l’EPISODE: NEW HERO. A l’issue de ce mode, ils pourront créer leur avatar et le faire rejoindre leur équipe ! En créant leur équipe de rêve et en participant aux matchs de division, les joueurs pourront s’affronter sur la scène mondiale. Plus ils gagneront, plus ils atteindront un classement élevé !

En dehors du Mode Match de Division, les joueurs pourront s’affronter en 1 contre 1 et 2 contre 2 dans les traditionnels modes en ligne avec des équipes personnalisées ou celles originales !

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sera disponible sur PlayStation®4, Nintendo Switch et PC le 28 août 2020.