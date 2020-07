Carrion de Devolver Digital se dévore avec une bande-annonce de lancement

La bête sortira de son trou le 23 juillet

Phobia Game Studio et Devolver Digital, en collaboration avec Wizz et CRCR (My Friend Pedro, Mother Russia Bleeds) dévoilent la bande-annonce animée de CARRION avant sa sortie sur PC, Xbox One et Nintendo Switch le 23 juillet ! Lors du Devolver Direct la semaine dernière, Phil Spencer, vice-président exécutif Gaming d’Xbox a également confirmé la sortie de CARRION sur Xbox Game Pass.

CARRION retourne le principe du jeu d’horreur en vous plaçant aux commandes d’une créature amorphe d’origine inconnue et extrêmement dangereuse. Pour répandre la peur et la panique au sein d’une station rétro-futuriste, rien de tel que de harceler et de boulotter les humains qui s’y promènent en toute quiétude. La bête grandit, grossit et évolue à mesure qu’elle annihile les imprudents qui croiseront sa route.