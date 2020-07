Ary and the Secret of Seasons – une date de sortie et une version physique

Ary and the Secret of Seasons sera distribué en version physique en France. Il est également déjà disponible en pré-achat

Walnut Creek, Californie – 23 Juillet 2020 – L’éditeur Modus Games et le développeur indépendant eXiin présentent un nouveau trailer mettant en avant plusieurs nouveautés dans Ary and the Secret of Seasons, le jeu d’action-aventure captivant qui raconte l’histoire d’une jeune fille et sa capacité à changer les saisons. Disponible dès à présent en pré-achat il sortira dès le 1er septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Le jeu sera également disponible sur Stadia prochainement et distribué en version physique en France.

Aujourd’hui, le trailer présente Ary parcourant le monde magnifique de Valdi, une terre verdoyante mais menacée par la perte de son équilibre climatique. Les joueurs pourront utiliser le pouvoir des saisons durant leur aventure pour modifier leur environnement. Par exemple, lancer des sphères d’hiver pourra créer des stalagmites de glace permettant d’atteindre de nouveaux endroits. Les sphères de printemps pourront faire pousser des plantes grimpantes afin d’accéder à des lieux surélevés. Les sphères d’été pourront quant à elles faire apparaître des bains rafraichissants, permettant à Ary de traverser des gouffres.

Découvrez un aperçu du potentiel incroyable d’Ary en regardant la vidéo ci-dessous :

Ary and the Secret of Seasons met en scène Ary face à un défi colossal : elle devra aider les Gardiens des Saisons de Valdi dans un périple qu’elle seule sera capable de surmonter. Son histoire palpitante la poussant à défier le destin et la mènera à travers un monde d’une beauté renversante. Elle fera face à des énigmes, rencontrera des personnages hauts en couleur et se servira de ses puissantes capacités comme atouts dans des combats fluides et gratifiants.