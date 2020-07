Faeria, dès le mois prochain sur Xbox One et Nintendo Switch

Ce magnifique jeu de stratégie et de collection de cartes numériques débarquera sur consoles le 13 août, accompagné d’un petit bonus pour les fans sur Switch!

Baltimore, MARYLAND – 23 juillet 2020 – Versus Evil, éditeur indépendant, et Abrakam, développeur indépendant, sont heureux d’annoncer que Faeria, leur jeu alliant stratégie au tour par tour et collection de cartes, sortira sur Xbox One et Nintendo Switch le 13 août prochain, au prix recommandé de 19,99 $/19,99 €/17,99 £. Une version PlayStation 4 suivra plus tard dans l’année.

En outre, Faeria sera compatible avec les fonctions de cross-play, ce qui signifie que les joueurs PC, Xbox One et Nintendo Switch pourront s’affronter en ligne sans relâche dès le 13 août prochain.

En gage de remerciement, les joueurs Nintendo Switch qui acquerront le jeu principal dans les 30 jours suivant sa sortie recevront gratuitement 5 packs de contenus ; Premium Edition DLC, All Avatars DLC, All Cardbacks DLC, All Orbs DLC et All Wells DLC. La valeur globale de ces packs de DLC achetés séparément s’élève à 46,95 $/46,95 €/46,95 £.

Encensé pour son univers fantastique visuellement époustouflant, Faeria vous invite à partir en quête d’adversaires à affronter sur un plateau interactif, qui évolue en fonction de vos décisions et des cartes jouées. Concevez des decks palpitants et façonnez le champ de bataille ; dressez des montagnes, faites pousser des forêts, creusez des lacs ou manipulez les sables du désert, puis plongez au cœur de combats épiques pour surpasser et vaincre votre adversaire.

Faeria est également disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store.