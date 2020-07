La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Faeria, Rugby Challenge 4, Steam Tactics, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Rugby Challenge 4 – 10.0GB

Buried Stars – 6.1GB

Sentinels of Freedom – 5.2GB

Faeria – 1.6GB

Cubers: Arena – 1.4GB

Escape Game Fort Boyard – 1.4GB

Memory Lane – 1.1GB

Family Mysteries: Poisonous Promises – 863MB

The Executioner – 816MB

Locomotion – 758MB

KukkoroDays – 468MB

Swimsanity! – 458MB

Spiral Memoria -The Summer I Meet Myself- – 431MB

FootGoal! Tiki Taka – 373MB

Merchant of the Skies – 328MB

They Breathe – 239MB

Naught – 228MB

Wordify – 153MB

Nicole – 135MB

Steam Tactics – 114MB

Paint your Pet – 84MB

Crowdy Farm Rush – 73MB