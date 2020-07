Genshin Impact, le jeu controversé car proche de Zelda Breath of the Wild, passe en beta

Genshin Impact est un jeu mobile/PC qui passe en bêta. Le studio miHoYo présente ce trailer du titre Genshin Impact.

Explorez librement un monde dynamique dans le cadre d’une intrigue captivante et à travers des combats basés sur les sept éléments, en incarnant un voyageur ou une voyageuse à la recherche de sa famille en compagnie de Paimon. Visitez les nombreux paysages, peuples et donjons qui n’attendent que vous ! Enfin, triomphez des adversaires les plus coriaces et résolvez les énigmes les plus ardues grâce à l’aide des quatre membres de votre équipe que vous pourrez choisir parmi un large éventail de personnages.

Depuis la première bande-annonce, les fans ont remarqué que le jeu ressemble beaucoup à The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Certains prétendent qu’il s’agit plus d’un plagiat que d’un hommage. L’opening du jeu ressemble presque exactement à The Legend of Zelda : Breath of the Wild. La gestion des objets est également très similaire. Votre personnage principal peut escalader, mais il est limité par une jauge d’endurance. Les ennemis du jeu se cachent dans des bâtiments extrêmement similaires à ceux où les Bokoblins glandent en attendant Link. Les comparaisons ne s’arrêtent pas là.

Lors de la ChinaJoy, Genshin Impact a été annoncé pour une sortie sur PS4, ce qui a poussé certains fans à bout. Certains propriétaires de Switch ont protesté publiquement contre l’annonce du jeu, via le signe de main le plus connu du monde. Il y a même eu un homme qui a éclaté sa PS4 lors de l’annonce ! Cela ne changera pas la sortie du jeu sur PS4 bien sûr, mais c’est assez surprenant de voir un retour de flamme de ce niveau se produire, surtout dans un pays (la chine) où le jeu n’est pas sorti (a l’époque de l’annonce), la Nintendo Switch n’étant pas encore distribuée. Retournement de situation depuis quelques mois, l’éditeur a annoncé la sortie du jeu aussi sur Nintendo Switch pour 2020.