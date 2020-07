11 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Pas mal de petite annonce aujourd’hui.

KiwiWalks a annoncé un jeu sur Nintendo Switch : Shadow of Witch Marionette, un “jeu d’action en vue latérale” qui se déroule dans le monde de WitchSprings (un JRPG pour smartphone). Il sortira au début de l’année 2021 au Japon.

112th Seed sortira sur Nintendo Switch le 6 août prochain pour $4.99 / €4.99.

Le visual novel Spiral Memoria: The Summer I Meet Myself sortira demain sur Nintendo Switch, pour 24.99€ (pas de traduction française).

La personnage principal, Miku Asanaga, est juste une fille normale au lycée. Mais elle a un secret. La perte de sa mémoire. Sa mémoire avant le lycée est complètement perdue. Rêves étranges, parents surprotecteurs, amnésie suspecte…… Quelle vérité attend Miku, à travers la recherche de sa passé ?

Disponible sur Steam depuis peu, Synergia sortira sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année, normalement autour de $11.99 USD/9.99 EUR. Ce visual novel ne sera pas traduit non plus.

Crimzon Clover World Explosion devrait sortir cet année sur Nintendo Switch, si on se base sur les informations issues de l’organisme de classification Taïwanais qui vient de listé le jeu édité par Degica sur la console hybride.

The Executioner sortira le 31 juillet sur Nintendo Switch pour 9.99€. Le jeu ne sera pas traduit en Français.

Fusionnant des éléments d’un RPG traditionnel avec enquête, exploration et prise de décision morale, il invite les joueurs à jouer le rôle d’un homme qui doit demander une confession signée à ceux qu’il est sur le point de mettre à mort. Avec une interface principalement textuelle déployant une histoire engageante, The Executioner promet une atmosphère sombre et troublante, et un monde rempli d’ambiguïté morale. Avec la menace de la révolution sur les cartes allez-vous vous battre pour la monarchie et la tradition ou la révolte au nom du progrès? Soutenez-vous la science émergente ou suivez-vous la voie mystique? Voulez-vous vous désensibiliser à la violence que vous devez infliger ou essayer de préserver votre humanité? C’est ta décision. Les conséquences aussi.

FootGoal! Tiki Taka, un jeu de baby foot, sortira le 31 juillet à un prix de 4.99€.

Qui n’a jamais joué et a été fasciné par sa mécanique ? Celui-ci est le premier baby foot avec une table réglementaire de ce jeu classique et populaire de football. Pour les mordus du baby, pour les amateurs de football. Un style rétro et un moyen amusant de vivre le football. Passes courtes, longues, lob ou simplement tir aux buts. Avec un contrôle des plus intuitifs et frénétiques, où le ballon peut atteindre 120 km/h. Testez vos réflexes, vos aptitudes et vos stratégies. Des compétitions mondiales et tournois officiels créés par la Fédération internationale dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Italie, l’Allemagne, etc., assurent sa popularité et sa longévité dans le temps. Avec plusieurs modes de jeux, comme des matchs instantanés ou des coupes du monde, ou encore des tournois classiques entre collègues « un contre un ». Ne manquez pas cette opportunité et entrez sur le terrain!

Crowdy Farm Rush sortira lui le 6 aout à 5.99€. Vous l’avez surement noté, il sera dans le même délire que Crowdy Farm Puzzle testé récemment chez nous.

Les animaux de Crowdy Farm se sont égarés! Éleveur ramènes-les, mais ne laisse pas place au chaos ! Sois prudent, afin que tes vaches paresseuses et tes poulets rapides n’entrent pas en collision. Fais marcher des dizaines de canards d’affilée, rassembles un troupeau de cochons dans un endroit sûr et contrôles l’âne têtu. Assure-toi que les résidents de la ferme sont lavés de la boue avant d’entrer dans la ferme. Mais attention au coyote qui est réveillé. Éloigne les animaux de lui.

Annoncé sur Nintendo Switch, Speed 3: Grand Prix n’est pas la suite de Speed 2, le film avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. c’est un petit jeu de F1 qui sortira cette année sur Nintendo Switch.

Shing! sortira le 28 août sur Nintendo Switch.

Découvrez le système de combat beat-em-up le plus époustouflant et immersif de tous les temps en pourfendant des démons de manière stylée dans la peau d’un ninja badass ! Intégrez un groupe de guerriers déjantés dans une aventure sanglante à travers un pays regorgeant de monstres mythiques et de mystérieuses machines.

Spitlings sortira lui le 4 aout pour $14.99 / €14.99 / £13.49.

Une fois que vous avez Spiter, vous ne pouvez pas démissionner !

Spitlings est un jeu d’arcade d’action chaotique de 1 à 4 joueurs. Il vous met aux commandes des Spitlings : de charmantes créatures rectangulaires avec des dents qu’elles peuvent cracher sur des bulles ou utiliser pour sauter ! Votre objectif est simple, mais difficile à atteindre : Débarrassez-vous de toutes les bulles qui rebondissent sur l’écran !

Une véritable expérience de coopération

Spitlings est un jeu multijoueur qui prend la coopération au sérieux : Si un joueur échoue, tout le monde recommence le niveau ensemble. Cela en fait une frénésie stimulante, parfaitement adaptée pour jouer avec des amis, que ce soit localement ou en ligne. Préparez-vous à des moments intenses et à beaucoup de cris, car vous et vos amis vous battrez niveau après niveau, pour sauver vos homologues. Gardez toujours un œil sur votre réserve limitée pendant que vous sautez hors du chemin des bulles rebondissantes et essayez de les séparer. Relevez le défi chrono de chaque niveau pour débloquer sa version plus dure en face B, ainsi que des Spitlings et des thèmes de couleurs !

Mode histoire

Les Spitlings sont de joyeuses petites créatures, vivant une vie paisible dans leur ville natale, située dans un gratte-ciel. Leur seul problème est le temps : Il pleut de la mauvaise humeur qui se transforme en bulles, piège les Spitlings et détruit leur ville ! Il n’y a qu’une seule option : Ils devront fendre toutes les bulles et libérer leurs amis. En cours de route, qui sait ce qu’ils pourraient rencontrer…

Mode arcade

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil au mode “party” qui est fourni avec les mutateurs qui ajoutent une autre couche de chaos. Vous voulez jouer à l’envers ? Sauter à l’infini ? Mettre un casque spatial ? On vous couvre ! Réglez vos modes de jeu préférés, les mutateurs et les pools de niveaux selon vos besoins pour personnaliser l’expérience à votre goût. Ensuite, invitez vos amis et commencez à Spiter ! Votre performance sera jugée à l’aide d’un éventail de médailles uniques…