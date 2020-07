POWER RANGERS: Battle for the Grid Édition Collector arrive en boutiques le 6 octobre

Maximum Games annonce POWER RANGERS: Battle for the Grid Collector’s Edition L’édition physique sera disponible surPlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One le 6 octobre.

Éditeur mondial de jeux vidéo Maximum Games, ainsi que le développeur nWay en partenariat avec Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) et le leader mondial du contenu Lionsgate (NYSE: LGF.A, LGF.B ), a annoncé aujourd’hui le jeu de combat compétitif POWER RANGERS: Battle for the Grid recevra une édition collector physique pour PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One le 6 octobre. La version physique comprendra l’édition Collector complète ainsi que le jamais-été- a publié un nouveau personnage, Lauren Shiba. Un bonus de précommande limité est maintenant disponible, offrant 2 exemplaires du skin Green Ranger V2 (les joueurs en auront un pour eux-mêmes et un pour un ami!).

POWER RANGERS: Battle for the Grid oppose les POWER RANGERS actuels et classiques et les méchants de plus de 25 ans d’histoire du multivers dans des batailles épiques par équipe 3v3. Les commandes favorisent la simplicité et la fluidité, permettant aux débutants de profiter du système de combat et encourageant les joueurs avancés à se plonger dans ses mécanismes de jeu, qui incluent la prise de contrôle d’assistance en temps réel, la défense dynamique par blocage de poussée et la garde aérienne, des combos de jonglage personnalisables et un Megazord unique. mode de retour. En tant que premier jeu de combat avec crossplay entre PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et Stadia, POWER RANGERS: Battle for the Grid a servi plus de 1,2 milliard de matchs en ligne, unissant les joueurs de toutes les plateformes de jeu dans un pool de matchmaking compétitif commun.

Testez vos compétences en ligne contre des amis et des joueurs du monde entier pour une rejouabilité sans fin. Swap plateforme et votre progression en ligne vous accompagne. Nommé IGN 2019 pour le meilleur jeu de combat, POWER RANGERS: Battle for the Grid propose un mode histoire en profondeur exprimé par les membres de la distribution originale de POWER RANGERS, un mode arcade pour jouer à travers des histoires de personnages individuels et un jeu en ligne pour se battre les uns contre les autres dans Matchs occasionnels et classés.

POWER RANGERS: Battle for the Grid Collector’s Edition est disponible en précommande dès maintenant. Le jeu sortira le 6 octobre au prix de 29,99 USD / 29,99 € sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Pour en savoir plus, visitez www.maximumgames.com.