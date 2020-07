Dauntless: note de Patch 1.3.3

Ramsgate renaît, et elle est plus grande que jamais. Explorez le Bazar, la Forge et bien plus encore en découvrant de magnifiques panoramas, savourez la musique spécifique à chaque zone et saluez Mamie Strega, la nouvelle résidente et vendeuse de toniques de Ramsgate. Remplissez votre journal avec vos découvertes, et imprégnez-vous de l’atmosphère de notre nouvelle demeure.

Refonte de l’épée

L’épée a été complètement remaniée avec de nouveaux mouvements, de nouveaux mods, et un tout nouveau système de Vaillance. Avec des combos adaptables qui vous permettent de ruer, de trancher, de lancer des projectiles et de placer des zones de dégâts , cette arme peut à peu près tout faire.

Passe de chasse : Cieux dégagés

Partez à l’aventure avec le passe de chasse « Cieux dégagés ». Complétez les primes et gagnez de l’XP de passe de chasse pour faire progresser votre passe et débloquer de nouvelles récompenses, dont 2 nouveaux ensembles d’armure (Indépendant et Éclaireur) et des transmogs pour toutes les armes.

Thrax

Mise à jour d’une attaque : l’attaque d’enchaînement de portails laisse désormais plus de flaques de corruption. Les flaques de corruption tirent désormais des projectiles de corruption sur le joueur.

Ajustement de la priorité de l’attaque de déluge de coups du Thrax pour que les joueurs solos voient plus souvent cette attaque lorsqu’ils chevauchent le Behemoth. Amélioration de l’audio du Thrax.

Correction d’un bug du Thrax qui ne jouait pas son entrée en combat, restant caché à la place.

Correction d’un bug qui faisait que le Thrax disparaissait encore parfois pendant l’enchaînement de portails. Kharabak Ajout d’une fenêtre d’interruption et d’une nouvelle animation d’étourdissement à la ruée tournoyante du Kharabak Tranch-élytre.

Réduction du nombre de coups nécessaires pour retirer un essaim de 50%.

Réduction du nombre de projectiles que le Kharabak peut lancer à la fois en état normal et en état chargé d’aether. Quillshot Ralentissement du début de l’attaque de projection vers l’avant du Quillshot pour la rendre plus prévisible.

Les défenses droites et gauches se brisent maintenant de manière indépendante, au lieu d’être brisées en même temps.

Correction d’un bug qui ne faisait pas disparaître les défenses des variantes de Quillshot lorsqu’elles étaient brisées. Valomyr Réduction de la fréquence des téléportations.

Ajout d’effets visuels plus longs lors d’une téléportation vers la position d’un joueur.

Ajout d’une interruption par seuil de dégâts lors de l’enragement. Riftstalker Ajout d’une fenêtre d’interruption et d’une nouvelle animation d’étourdissement aux tourbillons de rage du Riftstalker.

Les effets visuels de portails du Riftstalker sont plus clairs et précis. Skraev Réduction de la portée et de la durée des dégâts du saut tournoyant du Skraev Corne-hiver.

Les murs de glaces du Skraev frappent les Slayers de manière plus fiable. Shrike Augmentation des fenêtres d’interruption sur toutes les attaques glissées pour rendre les interruptions plus fiables.

Réduction de la rotation possible sur les attaques écrasantes sautées. Gnasher Amélioration de la tête du Gnasher. Il est plus duveteux maintenant.

Réduction de la rotation possible sur l’attaque écrasante de queue du Gnasher. Torgadoro Augmentation de la zone de dégâts lors de l’attaque faisant apparaître des jets d’aether. Nayzaga Correction d’un bug qui empêchait le Nayzaga d’être interrompu pendant une glissade entre deux portails. Rezakiri Correction d’un bug qui faisait entièrement briller le Rezakiri lorsqu’il entrait dans son état chargé d’aether. Boreus Augmentation du temps entre deux phases de charge d’aether (bouclier). Divers Correction d’un bug qui faisait entrer les Behemoths en rage plus fréquemment que prévu, en particulier en Ascension.

Correction d’un bug qui faisait que les animations des Behemoths étaient parfois saccadées. Armes Pangar Répéteurs Le prisme Pangar est maintenant disponible pour les répéteurs.

Les parties d’armes actuellement équipées sont maintenant davantage visibles dans le menu d’artisanat.

Aetherolance

Correction d’un bug lors d’un tir de qualité faible à la Main divine qui faisait que le prochain tir était considéré comme faible peu importe sa qualité réelle.

Hache

Correction d’un bug du mod « Cœur de hache furieux » qui ne retirait pas la résolution des attaques parfaitement chargées.

Divers

Correction d’un bug qui causait de mauvaises animations lors d’un matraquage de boutons à la fin de la capacité légendaire Malkarion.

Amélioration de l’audio de la capacité légendaire Thrax.

Correction d’un bug des orbes d’ombre des armes Riftstalker qui pouvaient apparaître flottants dans des endroits aléatoires.

Fenêtres d’invulnérabilité

Jouabilité

Les effets « bouclier torrentiel » et « Médecin +6 » redonnent la quantité complète de bouclier lorsqu’ils sont rafraîchis.

Amélioration du ciblage de la caméra dans les zones avec plusieurs ennemis.

Ajout d’un tutoriel pour les jetons de prime.

Amélioration globale de l’audio de combat. Interface Tous les écrans dans le salon de l’aéronef affichent désormais le compte à rebours de départ. Plus de départ surprise en plein changement d’équipement !

Vous pouvez maintenant choisir des primes en étant dans les Terrains d’entraînement.

L’inspection de joueur peut maintenant être réassignée sur PC.

Si un objectif de quête est sur une île différente, un marqueur de quête et le compas pointeront vers le tableau de chasse pour indiquer que vous devez voyager pour compléter cet objectif.

Vous pouvez maintenant retirer les quêtes d’événement du traqueur de quête.

Lorsqu’une quête requiert l’amélioration d’un objet, un marqueur de quête apparaîtra au-dessus du PNJ concerné et les objets appropriés seront marqués dans l’interface.

Les changements de progression sur l’écran de fin de chasse ne seront plus d’un vert vif agressif.

Changement de l’affichage des dégâts de la capacité maintenue de la lanterne Drask pour afficher un seul nombre plus large pour chaque partie touchée plutôt que plusieurs petits nombres pour la même partie.

Les quêtes qui vous demandent de vous rendre sur les Terrains d’entraînement ou à Ramsgate ont maintenant des indicateurs d’interface qui vous mènent vers l’endroit pour y voyager.

Amélioration des menus, des éléments d’interface, des textes et des traductions.

Amélioration des effets sonores d’interface. Performances Réalisation d’optimisations processeur et d’améliorations FPS, notamment sur les cartouches des noms de joueur, les villes à forte population, les pylônes, les ressources récoltables et les bannières.

Légère réduction des temps de chargement.

Amélioration de la recherche de groupe depuis et vers Ramsgate et les Terrains d’entraînement.

Amélioration de la manière dont les données d’une île sont chargées.

Correction de plusieurs plantages rares. Divers Les patrouilles héroïques se débloquent maintenant à l’acceptation de la quête « Faites place ! Faites place ! » ou « Héroïsme palpitant » au lieu de simplement « Faites place ! Faites place ! ».

Tous les tutoriels que vous avez complétés sont maintenant disponibles dans le journal.

Jouabilité