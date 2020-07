Fairy Tail est désormais disponible sur Nintendo Switch!

Rejoignez Natsu, Lucy et la guilde Fairy Tail dans une aventure magique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®!

KOEI TECMO Europe et le studio GUST sortent aujourd’hui leur JRPG FAIRY TAIL, sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®. Basé sur l’anime et le manga éponymes de Hiro Mashima, c’est le premier jeu Fairy Tail à sortir sur consoles en Europe.

FAIRY TAIL invite les joueurs à revivre ou à découvrir pour la première fois, l’histoire enchantée de Fairy Tail, de l’arc de l’île de Tenrô jusqu’à l’arc Tartaros, tout en proposant des scénarios inédits. Le monde magique de FAIRY TAIL prend vie, avec une attention toute particulière portée aux très nombreux détails afin de délivrer la meilleure expérience possible pour les fans !

Durant leur aventure, les joueurs pourront former leur équipe de rêve composée de cinq mages à choisir parmi plus de 16 personnages iconiques, incluant : Natsu, Lucy, Gray, Erza, Wendy, Gajeel, Juvia, Rogue, Kagura, Sherria, Sting, Ichiya, Laxus, Mirajane, Jellal et Gildarts. Les compétences magiques uniques des personnages de la série sont intégrées dans le jeu. Les joueurs pourront également user des Unison Raids, ces attaques spéciales où les personnages peuvent combiner leurs forces afin de délivrer des sorts dévastateurs sur leurs ennemis. De plus, des sorts de Magie Extrême peuvent être utilisés, comme la magie des fées de Kanna, qui peut être activée quand les attaques de magies sont combinées, afin de reprendre la main dans la bataille.

En dehors des combats, FAIRY TAIL permet aux joueurs de développer leurs relations avec les membres de leur guilde, de découvrir de nouvelles interactions tout en renforçant leurs compétences magiques. Les joueurs pourront améliorer différentes aptitudes de leur guilde Fairy Tail. Et tandis qu’ils amélioreront leur guilde, et qu’ils accepteront des quêtes et développeront leurs relations avec leurs alliés, ils pourront faire de leur guilde la meilleure guilde de Fiore.

FAIRY TAIL est désormais disponible ! En achetant n’importe quelle version du jeu, au format physique ou numérique, dans une période limitée après son lancement, vous pourrez alors déverrouiller en bonus la tenue spéciale « Miss Fairy Tail » pour Erza dans le jeu.