Le plein d’images pour Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Suite au communiqué d’hier, je vous propose ce matin une grosse fournée d’images pour Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy qui arrive cet hiver sur Ps4, Pc et surtout Nintendo Switch.

En plus de ces détails concernant le gameplay, KOEI TECMO a également révélé que tout joueur se procurant Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy durant les deux premières semaines qui suivent sa sortie bénéficieront d’un code bonus afin d’obtenir un set de costume Summer Fashion. De plus, les joueurs ayant conservé leur sauvegarde d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout pourront débloquer le set de costumes classiques, y compris les tenues de Ryza et de ses amis du précédent opus.

Avec Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza revient dans une toute nouvelle aventure, trois ans après les péripéties de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Cette suite dynamique suit le voyage de Ryza jusqu’à la capitale royale de Ashra-am Baird. Cette dernière ne cesse d’explorer d’anciennes ruines tout en cherchant la vérité qui se cache derrière les mystères des légendes perdues. En chemin, elle aura l’occasion d’apprendre un certain nombre de nouvelles compétences qui l’aideront à naviguer à travers les dangers qui l’entourent, elle apprendra également à nager. Cette nouvelle technique lui permettra non seulement de découvrir des matériaux aquatiques mais aussi d’entrer dans des donjons sous-marins.

Durant son périple, Ryza sera à nouveau rejointe par son groupe d’amis espiègles. Le premier de ses anciens compagnons confirmé pour Ryza 2 est Klaudia. Etant la seule fille d’une famille de marchand, Klaudia travaille à la capitale royale, mais pense constamment à l’aventure qu’elle a vécu avec Ryza il y a trois ans de cela. Klaudia a toujours l’envie de vivre une vie plus excitante et voit une nouvelle fois son destin croiser celui de Ryza tandis qu’elles se rencontrent dans la capitale royale. Notre héroïne fait également la rencontre d’une mystérieuse créature connue sous le nom de Fi. Si cette dernière ne parle pas, elle est cependant très expressive et pleine d’émotions. Fi se lie rapidement d’amitié avec Ryza et l’aide à découvrir la vérité qui se cache derrière les légendes perdues.