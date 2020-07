Les radieuses sœurs stellaires rétablissent l’harmonie sur Paladins

Le tout nouveau Battle Pass “Étoiles brillantes” contient trente-deux skins au total.

Paladins sort la mise à jour Étoiles brillantes et le nouveau Battle Pass éponyme. Voici ses skins resplendissants en vidéo :

Armée de puissance astrale et de la force de l’amitié, les sœurs stellaires font une entrée majestueuse sur Paladins sous la forme de skins pour quatre personnages particulièrement populaires : Seris, Inara, Imani et Io. Pour la première fois, chacun de ces skins comporte huit versions alternatives à débloquer, pour un total de trente-deux skins débordant de couleurs et de détermination.Tous s’obtiennent au fil des 120 niveaux du Battle Pass Étoiles brillantes. On y trouve aussi des cristaux, des coffres et des dizaines d’autres d’éléments cosmétiques.

Par défaut, tout le monde fait progresser le nouveau Battle Pass Étoiles brillantes gratuitement, et accède à de nombreuses récompenses, y compris plusieurs skins et soixante défis en jeu. Pour les guerriers cosmiques les plus résolus, le Battle Pass Premium, débloqué contre 600 cristaux, renferme encore bien plus de récompenses. Dans tous les cas, le BP progresse au fil des parties de Paladins. Au total, 450 cristaux sont à récupérer sur la version de base, ainsi que 150 de plus sur la version améliorée. Une fois leur BP terminé, les détenteurs se voient donc remboursés de son prix d’achat en cristaux.

Autre apparition dans cette mise à jour : un nouveau moyen de gagner des cosmétiques gratuitement, la boutique Bounty. C’est en complétant ses quêtes quotidiennes qu’on obtient des pièces Bounty. Ensuite, on les dépense dans la boutique Bounty, où un nouveau skin devient régulièrement disponible à prix changeant, ce qui permet à tous d’attendre l’aubaine qui leur correspond.