Tortillez-vous dans les labyrinthes énigmatiques de Worm Jazz sur Nintendo Switch

Oslo, Norvège – 30 juillet 2020 – Inconspicuous Creations est fier de dévoiler la sortie cet été de Worm Jazz, son jeu de réflexion dans lequel un lombric se tortille pour sortir d’une série de labyrinthes, sur Steam et sur Switch via le Nintendo eShop. Aurez-vous l’étoffe d’un ver de terre ?

Worm Jazz est un jeu de réflexion unique qui combine les mécaniques d’élongation corporelle d’un Snake et le côté explosif d’un Bomberman. Vous contrôlez Mr. Mark, un ver de terre particulièrement épris de jazz et de chapeaux élégants. Tortillez-vous dans un dédale étroit, rempli de mines, de trous et de bonus qui vous feront perdre la tête ! Rapetissez lorsque vous implosez et étirez-vous à mesure que vous engloutissez quelques bouchées au passage. Serez-vous capable de dévorer toute la nourriture de chaque niveau et d’atteindre la pomme d’or tant convoitée ?

Le jeu peut sembler simple de prime abord, mais vous serez rapidement confronté à des casse-tête d’une grande complexité. N’ayez crainte, car Worm Jazz souhaite offrir un défi adapté à chaque joueur. Bien que les fans inconditionnels de casse-tête et les perfectionnistes chercheront à finir chaque niveau à 100 %, les joueurs occasionnels pourront progresser et débloquer la cinquantaine de niveaux réalisés à la main sans trop de difficulté. Son monde ouvert offre différents embranchements pour vous permettre de choisir quel niveau relever en premier. À mesure de votre progression, de nouveaux éléments de jeu, tels que des trous de ver ou des rochers, feront leur apparition dans de nouveaux environnements. Chacun pourra jouer à Worm Jazz à son rythme. Il n’y a pas de chrono et chaque mouvement peut être annulé.

Cette atmosphère détendue s’accompagne d’une bande-son signée Olivier Getz, un maître du jazz, qui a méticuleusement composé des morceaux tantôt calmes, tantôt entraînants. Worm Jazz poussera parfois les plus chevronnés à s’arracher les cheveux, c’est pourquoi un fond sonore relaxant s’avèrera bienvenue pour apaiser les cerveaux en surchauffe.

Le prototype initial de Worm Jazz a été créé pour le NM i Gameplay 2020, à l’issue duquel il a décroché le plus grand prix. « Ce n’est sûrement pas une coïncidence que le jeu ait été conçu lors d’une game jam. Presque tout avec Worm Jazz respire une session de jam, a déclaré Yu He, fondateur et unique développeur d’Inconspicuous Creations. Je pense qu’il est important qu’un jeu soit facile d’accès, tout en étant ouvert à la nouveauté pour ajouter un peu de piment. » Il espère que tout ça n’est que le début d’une longue aventure pour le jeu.

Prévu sur le Nintendo eShop pour Switch cet été, Worm Jazz sera disponible en anglais, français, italien, allemand, portugais brésilien, russe, polonais, arabe, chinois simplifié, japonais et coréen.

À propos d’Inconspicuous Creations

Inconspicuous Creations se compose du développeur indépendant Yu He et de ses amis. Son premier titre commercial, Worm Jazz, est un jeu de réflexion tortueux qui sortira sur Steam et sur le Nintendo eShop pour Switch en été 2020.