21 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

De quoi bien commencer le week end!

On commence avec un nouveau trailer pour Vampire: The Masquerade – Shadows of New York qui arrive sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année.

Hidden Objects Collection est annoncé sur Nintendo Switch pour le 6 octobre à $39.99.

Neko Ghost, Jump! est annoncé sur Nintendo Switch.

Embracelet est annoncé pour le mois de septembre sur Nintendo Switch.

AVICII Invector: Encore Edition sortira le 15 octobre, au moins au Japon, pour 3,980 yens

Dungreed sortira lui le 24 septembre sur l’eShop.

Perp Games annonce dans un communiqué de presse que la version physique du titre The Persistence sur Nintendo Switch sort aujourd’hui en Europe. Elle arrivera aussi aux USA le 29 septembre 2020.

The Persistence vous met au défi de survivre à bord du vaisseau d’une colonie spatiale condamnée en l’an 2521. Pris au piège dans le champ de gravité d’un trou noir à cause d’une défaillance, le « Persistence » est envahi par un équipage transformé en horribles créatures meurtrières. C’est à vous, un clone de l’agent de sécurité Zimri Eder, de vous rendre sur les ponts du vaisseau pour réparer ses systèmes et empêcher qu’il ne soit détruit. Collectez des ressources, améliorez vos compétences et fabriquez-vous tout un arsenal d’armes dans cette expérience de science-fiction brutale.

Cruel Bands Career sortira le 6 août pour un prix de 3.99€.

Le groupe de trois hommes est en mission secrète, la seule épine au pied étant le flux constant de spectateurs. Gardez un oeil sur l’humeur des membres de votre groupe et contrôlez la situation en ajustant leur position sur scène et en utilisant leurs capacités.



Country Tales lui sort aujourd’hui sur l’eShop à 9.99€.

Ted était un simple fermier. Mais il ne pouvait tout simplement pas se voir fermier toute sa vie. Il en voulait plus. Ted a donc décidé de partir pour la grande ville et de terminer ses études là-bas. Une fois ses études terminées, il a décidé qu’il était enfin temps de trouver un emploi quelque part. Et il en a trouvé un dans une petite ville appelée Sunset Hills. Il a obtenu un emploi d’assistant au bureau du maire. C’est ainsi que Ted et Catherine se sont rencontrés! Même s’il a essayé de le cacher, il a été frappé la première fois qu’il l’a vue.

Autre annonce, Ambassador: Fractured Timelines sort le mois prochain sur Nintendo Switch, le 13 aout.

RogueCube sortira lui le 7 aout à $4.99 / €4.99.

Metamorphosis est lui annoncé pour le 12 aout, sur l’eShop.

Le RPG Alphadia Genesis arrive le 6 aout.

Du même éditeur, KEMCO, Liege Dragon est annoncé sur Ps4 et Nintendo Switch.

Shakes on a Plane est toujours annoncé sur Nintendo Switch pour la fin de l’année.

Memory Lane sortira également le 6 aout sur la Nintendo Switch pour 4.99€.

Comme n’importe quel démon digne de ce nom, Cid passe ses nuits à faire toutes sortes de blagues malveillantes aux paisibles villageois de Darkestville. Mais ce qu’il ignore, c’est que son plus grand ennemi va changer sa vie à tout jamais. Darkestville Castle arrive le 13 aout pour $14.99 / €14.99 / £11.99. Une démo est même disponible aujourd’hui.

Ever Forward vient d’être annoncé sur Nintendo Switch pour cet hiver.

Contrôlez le robot géant de vos rêves dans des combats épiques ! Créez une base et découvrez des technologies ! Affrontez d’autres joueurs aux commandes d’un Volta ! Volta-X sortira sur Pc et Nintendo Switch le 12 aout pour 19,99€.

Aidez Glitch à sauver sa planète des tyrans intergalactiques dans ce jeu de plateforme d’action innovant et dynamique de style rétro.Le jeu est annoncé sur Nintendo Switch aujourd’hui sans fenêtre de lancement.

Alchemist Adventure est annoncé pour la fin d’année sur la console hybride de Nintendo.

Massacre les zombies en rythme avec du Metal dans les oreilles ! Survis aux autoroutes de l’Enfer sur 24 niveaux de ouf ! Plus 6 musiques de groupe de Metal et un éditeur de niveaux pour importer tes propres musiques ! Double Kick Heroes sortira le mois prochain sur Nintendo Switch, la semaine prochaine même, le 5 aout pour $21.99 / £19.79 / €21.99.

Et on termine avec le top des ventes sur l’eShop de la 3DS aux USA cette semaine:

1. Pokemon Crystal

2. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

3. Tomodachi Life

4. Pokemon Yellow

5. Pokemon Red

6. Super Mario Bros. 3

7. Pokemon Omega Ruby

8. Pokemon Gold

9. Shin Megami Tensei IV

10. Zelda: Ocarina of Time 3D

11. Super Street Fighter IV 3D Edition

12. Pokemon Silver

13. Super Mario 3D Land

14. Pokemon Alpha Sapphire

15. Zelda: Majora’s Mask 3D

16. Super Mario World

17. Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

18. Pokemon Blue

19. Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

20. Pokemon X

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

4. Nintendo Direct 9/13/18

5. Mario Kart 7 Video

6. Super Mario 3D Land Video

7. Tomodachi Life Direct 4/10/14

8. Pokemon Rumble World Trailer

9. Pokemon Bank Trailer

10. Nintendo Minute – Tomodachi Life

11. Introducing Tomodachi Life

12. IronFall Trailer

13. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

14. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

15. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

16. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

17. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

18. Nintendo Badge Arcade Trailer

19. Super Mario World Trailer

20. Slime Slayer Trailer with Lyrics