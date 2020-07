Carrion : Behind the Screams – 3 minutes de bordel monstre

Le développeur indépendant Phobia Games Studios, le label tentaculaire Devolver Digital et les artisans de la production Imagos Films canalisent la bestialité qui sommeille en eux avec Carrion: Behind the Screams, un exposé vidéo bestial de trois minutes qui fait office de making of pour le jeu d’horreur à succès. Rampez dans les coulisses pixélisées avec cette interview sauvage de la bête, qui revient avec sincérité sur les enjeux physiques et émotionnels de sa création.

Sorti la semaine dernière, Carrion a immédiatement connu un large succès critique et commercial avec près de 200 000 unités vendues et des centaines de milliers de joueurs sur le Xbox Gamepass. Rendez-vous sur carrion.game pour rester au contact de la bête ou suivez @DevolverDigital pour des gifs rigolos et d’autres trucs.