Super Trench Attack est disponible et Wallachia : Reign Of Dracula se dévoile davantage !

Saint-Ouen, France – 31 juillet 2020 – Just For Games et PixelHeart sont heureux d’annoncer le lancement des précommandes du prochain jeu physique en édition limitée et numérotée Just Limited : Wallachia : Reign Of Dracula sur Nintendo Switch !

Wallachia : Reign Of Dracula se dévoile davantage au travers de nouveaux screenshots, et de l’artwork de la boîte de jeu Just Limited, dans sa version Européenne.

Le lancement des précommandes de Wallachia : Reign Of Dracula est également nous rappelle également la disponibilité du dernier titre Just Limited, Super Trench Attack, sorti ce 31 juillet 2020 !

L’édition Just Limited de Wallachia : Reign Of Dracula sera disponible en version physique en Europe à compter de la fin d’année 2020. Wallachia Reign of Dracula est un jeu d’action et de tir au style rétro développé par Migami Games et Storybird Studio. Il est édité par PixelHeart et distribué en Europe par Just For Games. Il met en scène des voix d’acteurs professionnels, dont Kira Buckland et Robert Belgrade, incarnant les voix des protagonistes du jeu. Le jeu comporte une bande son unique et une histoire basée sur l’histoire de Vlad l’Empaleur, plutôt que sur les mythes typiques des vampires. En plus de ses 7 niveaux d’action, le jeu comprend de nombreux bonus et mini-jeux, ainsi qu’un bonus exclusif tiré de Bloodstained Ritual of the Night. Les joueurs incarnent la nouvelle protagoniste nommé Elcin Floarea qui affrontera Vlad Dracula et libérera la Valachie de son tyran et ce une bonne fois pour toutes. Pour rappel, tous ces jeux Just Limited seront disponibles sur Nintendo Switch en version physique dans les prochains mois :

31 juillet 2020 – SUPER TRENCH ATTACK!

21 août 2020 – GUNS OF MERCY

Fin 2020 – WALLACHIA : REIGN OF DRACULA

Fin 2020 – ???? 🙂

Retrouvez tous les liens de précommandes réunis sur le lien suivant.

Ces produits seront numérotés directement au dos de la boîte et seront limités à 3.000 pièces en Europe. Tous les exemplaires seront distribués aléatoirement dans les enseignes européennes.

A vous de partir à la recherche du Saint-Graal !