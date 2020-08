Les nouvelles promotions du lundi sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

ACA NeoGeo Aero Fighters 2 – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo King of Fighting – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo Metal Slug X – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo Puzzled – $3.99 (prix de base: $7.99)

ACA NeoGeo World Heroes – $3.99 (prix de base: $7.99)

A Duel Hand Disaster: Trackher – $0.09 (prix de base: $9.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Arcade Archives Armed F – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Atomic Robo-Kid – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Double Dragon – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Kid’s Horehore Daisakusen – $3.99 (prix de base: $7.99)

Arcade Archives Terra Cresta – $3.99 (prix de base: $7.99)

Atelier Ryza – $36.59 (prix de base: $59.99)

Away: Journey to the Unexpected – $5.09 (prix de base: $16.99)

Bad North – $7.49 (prix de base: $14.99)

Battle Princess Madelyn – $4.99 (prix de base: $19.99)

Battle Princess Madelyn Royal Edition – $7.49 (prix de base: $14.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.80 (prix de base: $19.99)

BlazBlue Central Fiction Special Edition – $19.50 (prix de base: $49.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base: $14.99)

Brawlout – $7.99 (prix de base: $19.99)

Chasm – $7.99 (prix de base: $19.99)

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! – $19.99 (prix de base: $39.99)

Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

Danara: Trials of Fear Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Darkest Dungeon – $14.99 (prix de base: $24.99)

Death Squared – $1.49 (prix de base: $14.99)

Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – $23.99 (prix de base: $39.99)

Ding Dong XL – $0.09 (prix de base: $0.99)

Disgaea 1 Complete – $24.99 (prix de base: $49.99)

Disgaea 4 Complete+ – $32.49 (prix de base: $49.99)

Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Dragon Ball FighterZ – $14.99 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $12.49 (prix de base: $49.99)

Dragon Quest – $3.99 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II – $5.19 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III – $9.99 (prix de base: $12.49)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

Fast RMX – $13.99 (prix de base: $19.99)

Figment – $4.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $14.99 (prix de base: $29.99)

For The King – $12.49 (prix de base: $24.99)

God Wars The Complete Legend – $14.99 (prix de base: $39.99)

GoNNER – $2.99 (prix de base: $9.99)

Guilty Gear – $6.90 (prix de base: $9.99)

Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base: $14.99)

Hover – $9.99 (prix de base: $24.99)

I Am Setsuna – $19.99 (prix de base: $39.99)

Inversus Deluxe – $1.49 (prix de base: $14.99)

Killer Queen Black – $13.99 (prix de base: $19.99)

Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base: $19.99)

Kingdom: New Lands – $3.74 (prix de base: $14.99)

Kingdom Two Crowns – $13.99 (prix de base: $19.99)

KORG Gadget for Nintendo Switch – $33.60 (prix de base: $48.00)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $24.99 (prix de base: $49.99)

Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base: $29.99)

Lost in Harmony – $2.09 (prix de base: $6.99)

Lost Sphear – $19.99 (prix de base: $49.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

Moto Rush GT – $0.99 (prix de base: $14.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base: $14.99)

Oninaki – $24.99 (prix de base: $49.99)

Panzer Dragoon: Remake – $16.74 (prix de base: $24.99)

Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base: $39.99)

Pokken Tournament DX – $41.99 (prix de base: $59.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $11.99 (prix de base: $19.99)

Riot: Civil Unrest – $4.99 (prix de base: $19.99)

RIVE: Ultimate Edition – $1.49 (prix de base: $14.99)

Rogue Aces – $3.24 (prix de base: $12.99)

Romancing SaGa 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Romancing SaGa 3 – $19.42 (prix de base: $28.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $20.09 (prix de base: $29.99)

Serial Cleaner – $1.49 (prix de base: $14.99)

Slender: The Arrival – $1.99 (prix de base: $9.99)

Slime-san – $4.79 (prix de base: $11.99)

Snake Pass – $5.99 (prix de base: $19.99)

SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Splasher – $4.49 (prix de base: $14.99)

Star Ocean: First Departure R – $14.06 (prix de base: $20.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $17.99 (prix de base: $59.99)

Syberia – $4.99 (prix de base: $14.90)

Syberia 2 – $1.49 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

The Adventure Pals – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Alliance Alive HD Remastered – $29.99 (prix de base: $49.99)

The Caligula Effect: Overdose – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Longest Five Minutes – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Next Penelope – $2.59 (prix de base: $12.99)

The Princess Guide – $14.99 (prix de base: $39.99)

The Swindle – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Touryst – $13.99 (prix de base: $19.99)

Toki Tori – $0.49 (prix de base: $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $1.49 (prix de base: $14.99)

Trials of Mana – $39.99 (prix de base: $49.99)

Unbox: Newbie’s Adventure – $5.99 (prix de base: $29.99)

Urban Trial Playground – $4.49 (prix de base: $14.99)

Uurnog Uurnlimited – $2.99 (prix de base: $9.99)

Vasara Collection – $0.99 (prix de base: $9.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

World of Final Fantasy Maxima – $19.99 (prix de base: $39.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base: $39.99)

Yono and the Celestial Elephants – $7.99 (prix de base: $19.99)