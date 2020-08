Japon – top des ventes sur l’eShop Nintendo Switch en juillet

Au Japon, Nintendo partage régulièrement le Top 20 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch sur son site web. Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur la boutique en ligne Nintendo en juillet 2020, et ne couvre que les téléchargements payants de la boutique en ligne Nintendo et de la boutique My Nintendo Store au Japon (ce qui exclut évidemment les titres Free 2 Play). Voici le Top 20 mensuel des logiciels pour la boutique Nintendo eShop du Nintendo Switch au Japon, couvrant la période du 1er au 31 juillet :

01./New. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami) [09.7.2020]

02./New. – Paper Mario: The Origami King (Nintendo) [17.7.2020]

03./01. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

04./02. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

05./07. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

06./00. – Moto Rush GT (Baltoro Games) [26.3.2020] (actuellement en promotion à -93%)

07./04. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

08./08. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

09./09. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2019]

10./19. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

11./03. – Minecraft Dungeons (Mojang / Microsoft Japan) [26.5.2020]

12./00. – Real Time Battle Shogi Online (Silverstar Japan) [09.1.2020] (était en promotion à -95%)

13./13. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild [03.3.2017]

14./00. – Catch ‘Em! Goldfish Scooping (D3 Publisher) [02.8.2018] (était en promotion à -80%)

15./14. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018]

16./00. – Elemental Knights R (Winlight) [27.9.2018] (actuellement en promotion à -96%)

17./16. – Futari de! Nyanko Dai Senso (Ponos) [20.12.2018]

18./11. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

19./00. – Perfect Angle: Illusion Puzzle (Rainy Frog) [11.10.2018] (était en promotion à -89%)

20./00. – Fitness Boxing (Imagineer) [20.12.2018] (actuellement en promotion à -20%)