Le studio Skip semble avoir mis la clé sous la porte …

On a plus aucune nouvelle de Skip, développeur de plusieurs titres Nintendo, depuis qu’ils ont sorti Chibi-Robo : Zip-Lash ! en 2015. Travaillent-ils tranquillement sur quelque chose, ou le développeur a-t-il des problèmes ? Les recherches de Benjamin Yoder de One Controller Port semblent indiquer que l’option numéro deux est plus plausible.

Depuis cette version 2015 de Chibi-Robo, Skip n’a rien posté sur son compte Twitter, et son compte Facebook est inactif. Field System, un développeur d’applications associées pour smartphone, est également devenu silencieux. La seule activité de Skip a eu lieu en 2018, lorsque l’entreprise a changé son nom de Skip Co. Ltd à Skip Inc.

Chibi-Robo ! n’a peut-être pas la même stature que Zelda, Mario ou même Kirby, mais c’est une franchise Nintendo qui a beaucoup de fans, son gameplay original et rafraîchissant, son sens de l’humour décalé l’ont distingué dans les ludothèques depuis des décennies.

La vidéo, qui date d’octobre dernier, vaut la peine d’être regardée car Yoder approfondit ses recherches, mais le résultat final semble indubitable – Skip n’est plus dans le developpement de jeux vidéo et semble n’exister que de nom pour le moment. Reste à savoir si cela signifie que l’entreprise est totalement morte ou non, mais quiconque s’attend à un nouveau jeu Chibi-Robo bientôt pourrait attendre plus longtemps que prévu.

Surtout qu’aujourd’hui, le site officiel de Skip (http://www.skiptokyo.com) n’est plus en service. Vous obtenez un message d’erreur lorsque vous essayez de le visiter. De plus, le PDG de Skip a supprimé l’URL du site web de Skip de sa biographie sur Twitter. Enfin, l’affiche du studio de Skip a été retirée du bâtiment où se trouvaient leurs bureaux. Alors que les choses allaient mal pour Skip l’année dernière, les preuves trouvées récemment rendent presque certain que Skip a officiellement fermé ses portes. Dans le plus assourdissant des silences… Quelques mois après le studio AlphaDream.