Retour sur les ventes du mois de juillet au Japon

Famitsu a partagé son rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon, qui couvre cette fois-ci le mois de juillet 2020 (pour être plus précis, la période allant du 29 juin au 26 juillet, soit 4 semaines au total).

Animal Crossing : New Horizons reste cette fois encore à la première place pour le 5ème mois consécutif qu’il est en tête du classement des jeux, et il pourrait bien se diriger vers un 6ème mois au sommet en raison de l’absence de sorties majeures en août. En juillet, les ventes n’ont baissé que de 14 %, à 275 678 unités. Depuis son lancement, Animal Crossing : New Horizons s’est déjà vendu à 5 280 398 unités, et il est clair que le cap des 6 millions d’unités n’est pas si loin ! Il a également établi un nouveau record pour la série Animal Crossing, en dépassant les ventes d’Animal Crossing : Pocket Camp (5 244 000 unités au détail), et la vente n’est même pas terminée.

Paper Mario: The Origami s’est vendu à 159 735 exemplaires au cours des deux premières semaines, ce qui est un résultat assez réussi car il faut encore tenir compte des ventes numériques. La performance du mois d’août nous donnera une bonne indication de ce à quoi il faut s’attendre pour les ventes à long terme. eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 démarre en fanfare avec plus de 280 000 unités vendues au cours du premier mois, dont 145 689 unités pour la version Nintendo Switch. L’écart entre les deux plateformes ne fera que se creuser, tant que la version Nintendo Switch sera correctement disponible (sans rupture de stock).

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 275.678 / 5.280.398 (-14%)

02./00. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 266.302 / NEW

03./00. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 159.735 / NEW

04./00. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 145.689 / NEW

05./00. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥7.980) – 134.751 / NEW

La Nintendo Switch est enfin revenu en sotck, grâce aux livraisons de Nintendo. La console s’est vendue à 387 557 unités, ce qui est beaucoup plus qu’au cours du même mois l’année dernière (“seulement” 219 589 unités). Cela représente +131,8 % des ventes de juin. La console continue de surfer sur la méga vague générée par Animal Crossing : New Horizons, qui se poursuit sans relâche. Il est très peu probable que les ventes baissent en août, même si le total des ventes durant ce mois dépendra entièrement de ce que Nintendo pourra livrer en boutique (ce qui a été le cas pratiquement tous les mois jusqu’à présent cette année !). Malgré les pénuries, l’écart entre 2020 et 2019 ne cesse de se creuser : il est maintenant de plus de 1,3 million d’unités (3 054 439 unités contre 1 703 469 unités), et il pourrait bien dépasser 1,5 million d’unités d’ici la fin du mois d’août. Septembre sera un mois intéressant en comparatif, avec le lancement de la Nintendo Switch Lite l’année dernière. Depuis son lancement, la console s’est vendue à 14 437 870 unités, dont 2 424 872 unités pour le modèle Lite, et 12 012 998 unités pour le modèle classique.

Enfin, Famitsu souligne que c’est le cinquième mois consécutif que les ventes de consoles et de jeux sont en hausse d’une année sur l’autre. La dernière fois que cela s’est produit, c’était entre septembre 2006 et février 2007.